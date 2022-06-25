我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

劫車犯與洛警追逐 撞車逃民宅被制伏

記者王若然／洛杉磯報導
嫌犯被擊中倒地。（LAPD）
嫌犯被擊中倒地。（LAPD）

洛杉磯市警方近日公布一段追捕視頻，視頻中洛杉磯警方追逐一持槍劫車嫌犯，後來嫌犯闖紅燈時與一輛SUV相撞，嫌犯停車後下車逃離，逃入一幢居民樓院子中，被警員開槍後制伏。

影音來源：LAPD，記者王若然後製

事情發生在5月17日下午。現年43歲的嫌犯Jamie Vendivel在進行搶劫後駕車逃離現場。洛市警方接到報警後對其展開追逐。在追逐過程中，Jamie Vendivel的車撞向了一輛車，車輛損毀後，他下車又持槍劫持了一輛深色四門轎車。隨後警方與這輛車展開了高速追逐。在Union Avenue和Third Street交叉口，嫌犯闖紅燈時與一輛SUV相撞。

嫌犯從車上下來時右手持槍。（LAPD）
嫌犯從車上下來時右手持槍。（LAPD）

之後，嫌犯試圖重新發動汽車失敗，並再次撞向了路邊的一輛車。這時，嫌犯從車上下來，一名警員喊道，「把手舉起來！把手舉起來！」

視頻中顯示，嫌犯從副駕駛一側下來時右手中舉著槍。警方喊道，「舉起手來，把槍放下。」

警員開了槍，車門玻璃被打碎。

警方在現場發現了嫌犯使用的手槍和裝有子彈的彈夾。（LAPD）
警方在現場發現了嫌犯使用的手槍和裝有子彈的彈夾。（LAPD）

之後嫌犯逃跑，逃入一幢平層公寓的院子中。他試圖將槍扔到房頂上，但是未能成功。當他想再次撿槍時，被一名警員擊中倒地。後來警員將其帶上手銬制伏。據悉，嫌犯使用的手槍是一把幽靈槍，無法追蹤它的來源。他身上還帶有裝子彈的彈夾。

洛杉磯 SUV 汽車

上一則

世界晚報╱各州自由決定墮胎權 企業出錢助你跨州墮胎

下一則

7/2暢小平婚介中心 國慶大型相親餐舞會

延伸閱讀

洛市警方逮捕劫車犯上演追捕大戲

洛市警方逮捕劫車犯上演追捕大戲
天普市警察追搶犯 逃蹿聖蓋博市撞車被捕

天普市警察追搶犯 逃蹿聖蓋博市撞車被捕
屋崙華埠劫車 華人車主被拖行十幾米 6人見義勇為

屋崙華埠劫車 華人車主被拖行十幾米 6人見義勇為
特斯拉撞車調查 疑自動駕駛失靈

特斯拉撞車調查 疑自動駕駛失靈
費城劫車案比疫前暴增5倍 今年已逾500宗

費城劫車案比疫前暴增5倍 今年已逾500宗
準備替遊民送飯 善心老婦遭劫車

準備替遊民送飯 善心老婦遭劫車

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

2022-06-24 02:20
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案