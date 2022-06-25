我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

天普市警匪追逐 誤傳搶銀行

記者丁曙、張庭瑜／聯合報導
幾名嫌犯在天普市搶劫後逃蹿，在聖蓋博市商業中心區撞車落網。（天普市警局）
幾名嫌犯在天普市搶劫後逃蹿，在聖蓋博市商業中心區撞車落網。（天普市警局）

6月23日下午在山谷大道發生了一場警匪追逐戰，幾名搶案嫌犯在天普市作案後，被警察一路追到聖蓋博市境內被逮捕。由於現場為該市商業中心區附近有三大華資銀行，因此坊間誤傳搶銀行事件，聖蓋博市府特別澄清不涉及銀行。

聖蓋博市府公共資訊官曾倩文（Clara Tsang）向本報提供了洛杉磯縣警局天普市分局（Temple Station）發出的新聞簡報，介紹了事發經過。天普市分局（Temple Station）警員23日下午追捕一輛搶劫犯的贓車，2時許在進入聖蓋博市山谷大道和聖蓋博大道十字路口時，嫌犯撞了車，並且被警察包圍。對歭一段時間後，幾名因涉嫌搶劫而被通緝的嫌疑人下車投降，被警察逮捕歸案。

天普市警分局表示，此次抓捕行動的成功，感謝聖蓋博市警察局、聖蓋博消防局、阿罕布拉消防局和加州公路巡警局的迅速協助。

由於事發地點有華美、國泰、大通等華資銀行，網上貼出照片，坊間一度傳言銀行被搶。因此，聖蓋博市市長丁言愉、市議員吳程遠指示市府公共資訊官曾倩文，向本報說明事發前因後果，並希望通過媒體向社區澄清事實。

華美銀行市場部公關副總裁（AVP senior Marketing Specialist）王曼（Grace Wang）也表示，並沒有銀行被搶一事，昨日該分行門外街道被警車圍繞，純屬警方剛好於周遭作業，處理事務，因而讓民眾誤會。

聖蓋博 警察 天普

上一則

見受贈者 母聽到逝去兒心跳 最佳生日禮物

下一則

南加州中華科工學會 6月26日60周年餐會

延伸閱讀

洛杉磯今日多場抗議集會 捍衛婦女墮胎權

洛杉磯今日多場抗議集會 捍衛婦女墮胎權
天普市警察追搶犯 逃蹿聖蓋博市撞車被捕

天普市警察追搶犯 逃蹿聖蓋博市撞車被捕
捲閘門被剪斷 海灣公園大道華人商家連續遭竊

捲閘門被剪斷 海灣公園大道華人商家連續遭竊
聖蓋博市 6月25日感恩升旗典禮

聖蓋博市 6月25日感恩升旗典禮
「王子」讓家人都風光

「王子」讓家人都風光
迎獨立節 聖蓋博市7/4辦遊行＋兒童日

迎獨立節 聖蓋博市7/4辦遊行＋兒童日

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

2022-06-24 02:20
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案