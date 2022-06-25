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南加州中華科工學會 6月26日60周年餐會

【洛杉磯訊】
科工會成員參與活動時合影。（候任副會長汪康熙提供）
科工會成員參與活動時合影。（候任副會長汪康熙提供）

美國南加州中華科工學會(Chinese-American Engineers and Scientists Association of Southern California, 簡稱CESASC，科工會)將於6月26日(星期日)下午6時於工業市（City of Industry）的太平洋棕櫚度假大酒店(Pacific Palms Resort)舉辦60周年餐會，並於當日下午5時到8時舉辦研討會，邀請多位專家分享專業領域上的最新資訊。

科工會成立於1962年，由南加州華裔科工專業人士組成，屬於非營利專業團體，也是南加地區歷史最悠久的科技學會之一，成立以來一直致力於會員間的交流、團體權益福祉、科技交流、以及就業與教育相關資訊的分享。並定期舉辦年會提供專題講座，並頒發成就獎。

曾出席領取成就獎的人士有丁肇中、楊振寧、李政道、李遠哲等諾貝爾獎得主，吳健雄、吳耀祖、錢煦、朱經武等美、中、台兩岸三地科學、工程學院及中央研究院院士。

餐會當日下午，科工會分別舉辦「創業創新論壇」與「科技研討會」，分享投資、車用燃料電池、機器人控制領域的應用及回收水的回灌及再利用的重要性等最新科技資訊，並邀請unstone Management 等多家公司創始人沈眾、Technology Credit 創始人王臻、NovaXS Biotech 創始人蘇芮及Cognitive Leap 數據科學和臨床科學總監馬宇等重量級嘉賓與民眾一同分享最新科技動向。

科工會當日也將舉行第60屆年會暨新一屆會長、幹部及理事就職典禮，並訂下「甲子傳承 , 激勵創新(Inherit,Innovate, Inspire)」為年會主題，並邀請各界感興趣的民眾一同參加年度盛會。

若想了解更多關於年會的信息，可查閱:http://cesasc.org/convention-2022，報名連結為http://cesasc.org/cesasc-annual-convention-2022。

科工會將於6月26日舉行60周年餐會與研討會。（候任副會長汪康熙提供）
科工會將於6月26日舉行60周年餐會與研討會。（候任副會長汪康熙提供）

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