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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

南加州國際傑人會 7/9愛國歌曲比賽

記者張宏／艾爾蒙地報導
南加州國際傑人會23日在洛杉磯僑教中心舉行記者會，宣布將在7月9日舉辦為紀念七七盧溝橋事變愛國歌曲比賽。 （記者張宏／攝影）
南加州國際傑人會23日在洛杉磯僑教中心舉行記者會，宣布將在7月9日舉辦為紀念七七盧溝橋事變愛國歌曲比賽。 （記者張宏／攝影）

南加州國際傑人會23日在洛杉磯僑教中心宣布，將在7月9日舉辦為紀念七七盧溝橋事變愛國歌曲比賽。鼓勵南加華人報名參加，報名截止日期是7月5日。

傑人會會長曹靜永表示， 今年是盧溝橋事變85週年，這是一場中華民族生死攸關的戰爭，造成3000萬軍民的傷亡。為紀念在這場戰爭中為國捐軀的將士，他們從2019年開始舉辦愛國歌曲比賽。當時有非常好的迴響，一名98歲的長者現場演唱天倫歌，讓全場觀眾頗為感動。今年比賽曲目有40多首，選取了勵志、愛國和抗戰歌曲，還增加台語歌曲，希望吸引老中青各個世代的人積極參與。現場還會邀請口琴社的成員演奏兩首愛國歌曲。

中國國民黨美西南支部前常委謝宗煌表示，盧溝橋事件給中國帶來很大的傷害，這個音樂會可撫慰在戰爭中受到傷害的人，同時對現代人有警惕和感化作用。紀念活動的目的是希望大家能吸取教訓，一如現在俄烏戰爭，導致那麼多難民災民背井離鄉。

活動總召集人劉中秋表示，參賽資格凡是居住在南加的華僑、認同中華民國正統性的人都可以參賽，但不建議職業歌手參賽。比賽分為男子組和女子組，每組取優勝三名。各組參賽者比賽時須唱一首主辦單位提供的指定歌曲。報名人數不限，各組報名人數至少六人。評分會根據音色、技巧、感情和台風及服裝來評定。

報名詳情可致電626-261-9223，或電郵[email protected]

比賽時間是7月9日下午1時，地點是洛杉磯僑教中心：9443 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731。

南加 洛杉磯 中華民國

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