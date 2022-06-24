艾爾蒙地市殺警案 形象有損

洛杉磯縣艾爾蒙地市近日因警察槍殺案引發注目。（艾爾蒙地警局臉書）

居民11萬5000人的洛杉磯 縣艾爾蒙地 市（El Monte）一度被認定是全美最安全的小型城市之一，當地人說，「大家來來去去，但是艾爾蒙地永遠等著你」。因此1960年代只有1萬3000人的艾爾蒙地，成為亞裔 與拉美裔最愛移入的地方，目前63%是拉美裔、31%是亞裔。

說起艾爾蒙地，歷史學者會說此地是美西大拓荒的終點站。1967年後出生的人會說，這裡有全美最大的汽車維修廠Longo Toyota。但是對這兩周才知道艾爾蒙地的人，此地卻是兩名員警遇害的地方，感覺起來充滿血腥殺戮。

但是事實上，2019年的凶案只有四起，2020年八起，2021年六起。當地人Heidy Lopez說，雖然不時有黑幫活動，但是他們不會衝著無辜路人開槍。三年前才與丈夫小孩一起搬來艾爾蒙地的她說，「住在這裡很安全」。

每個人都認識每個人的鄰里感，是艾爾蒙地的特徵之一。例如兩位員警周末的追悼會，參加的幾乎都是從小看著或跟著他們一起長大的艾爾蒙地人。現在17歲的Montserrat Sanchez 說，她三年前就開始參加艾爾蒙地警局的「學生探索計畫」，因此認識兩人，他們的殉職真的讓她很傷心。

1965年由墨西哥搬到艾爾蒙地的Cosme Jimenez說，大家都想來艾爾蒙地，因為安全，但是這個全美最安全的小城現在卻有其他問題，當地人希望艾爾蒙地被注意到的不只是Longo Toyota，或是警察槍殺案這類案件，還希望大洛杉磯地區的人更重視此地的商業發展。

當地公司Grapevine Development的執行長James Acevedo說，此地離洛杉磯市區不遠，除了開車走I-10公路，Silver Line巴士與Metrolink的San Bernardino Line都可以到，而且El Monte Transit Center號稱是芝加哥以西最繁忙的轉運站，所以他希望年輕人看見艾爾蒙地的潛力，而不是負面新聞。