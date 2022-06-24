南加雷電再添1傷者 部分地區有20%機率降雷

南加州23日仍有兩成機會出現雷電。圖為22日遭雷擊中死亡婦女所在地。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，南加州 21日夜間至22日出現的雷電閃電、降雨、冰雹、大風交加的異常天候，不少地區樹斷、停電，超過一位民眾遭雷擊。

這場雷擊除造成畢柯立維拉（Pico Rivera）一名52歲婦人和她的兩條狗被雷擊身亡後，寇恩縣（Kern County）里奇克萊斯特（Ridgecrest）一居民，22日也遭雷擊受傷，送醫治療。

國家氣象局表示，由於雷暴系統持續東移，南加 州大部分地區23日溫度，依舊溫暖炎熱，部分地區仍有20％機率出現雷電。值得一提的是，儘管降雨微小，然部分地區22日出現的雨量，仍創下紀錄。

警方表示，當天上午接獲緊急醫療報案電話後，救難人員趕往West Bowman路和Norma街交口附近，受害人被雷擊中時，正推著嬰兒車，牽著一隻狗。

救難人員趕往現場時，已有一位市民對該人進行心肺復甦術。寇恩縣消防官員說，該民眾最後恢復意識，被送往醫院治療，目前情況不明，嬰兒車內的孩子和狗都安然無恙。

國家氣象局指出，23日的洛縣和橙縣氣溫升至80多度，內陸帝國與山谷地區高溫達98度，沙漠地區氣溫高，約20%機會出現雷電。

罕見的初夏風暴，在夏季罕見的降雨中，也創下紀錄。其中長堤 機場出現0.11吋雨量，打破1967年紀錄。蘭卡斯特0.51吋雨量，打破過去零的紀錄。