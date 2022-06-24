我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

加州8個最髒海灘 洛縣聖塔蒙尼卡碼頭、母親灘上榜

編譯組／綜合報導
洛杉磯河多處被列為骯髒河道。（報系照片）
洛杉磯河多處被列為骯髒河道。（報系照片）

海洋保育團體「Heal the Bay」22日公布加州海灘乾淨程度的年度報告，其中八處被列為最髒，包括洛杉磯縣的聖塔蒙尼卡碼頭(Santa Monica Pier)與母親灘(Mother's Beach)，橙縣的新港灣(Newport Bay)，聖地牙哥縣的Tijuana Slough，漢堡德縣的Moonstone County Park，聖馬刁縣的Erckenbrack Park、Lakeshore Park與Marlin Park。

「Heal the Bay」今年已是第32度公布海灘環境報告，雖然整體來說，加州700多座海灘的情況都比往年更好，特別是2021年4月至10月間還有94%達到「乾淨」程度，51座更達到史上最高分數。不過環團還是坦言，部分惱人問題還是持續存在，例如冬季降雨期間海灘環境品質就會惡化。雖然近幾年的旱象讓雨水沖刷而至的垃圾變少，但是增加的野火發生頻率卻也讓灘地環境受到影響。

水質資料由各地環保機關蒐集，「Heal the Bay」彙整後給出A+至F的評分，在C級以下的海灘游泳就可能導致皮膚發癢、耳鼻喉感染，或是腸胃道感冒。加州水資源管理局信任此一報告，經常將其作為政策參考。

往年都排名倒數第一的Santa Monica Pier，雖然今年的情況改善，因為160萬加侖的蓄水處理池終於發揮功效，但是當地卻又出現另一種污染源，即寄居在碼頭下的海鳥。海鳥也是Newport Bay的元凶之一。另外，地理位置不佳也是聖馬刁縣（San Mateo）多處海灘被列為骯髒的原因，因為附近都是都會區，而且海流遭到建築限制。

污染源還有另外一個，經過都會區的河流，洛杉磯地區就包括洛杉磯河，與Compton Creek、Tujunga Wash、 Las Virgenes Creek、Bull Creek被列為骯髒河道，因此民眾不但要避免在河道戲水，還要避免在他們的出海口附近戲水，離開100呎以上是最基本的自保原則，另外大雨過後72小時不要下水也是守則之一。

而水質最好的海灘，全州共有51個海灘登上了榮譽榜，橙縣以19個海灘領先，高於去年的十個。洛杉磯縣有六個海灘上榜，低於去年的七個。

登上榮譽榜的橙縣海灘包括丹那岬港（Dana Point Harbour）的Youth Dock、Guest Dock、Poche、Doheny，以及公園盡頭的Doheny State Beach，Laguna Lido以及Treasure Island等多個海灘。而在洛杉磯縣，登上榮譽榜的海灘包括威尼斯市灘的Brooks路段、帕洛斯維德斯牧場的Long Point、帕洛斯維德斯莊園的馬拉加灣步道出口等。

洛杉磯 加州 橙縣

上一則

德州布蘭諾華人：房價、油價比南加便宜 生活品質提高

下一則

低稅率、低房價… 南加華人組團 德州布蘭諾市買房

延伸閱讀

盤點知名企業因疫情離開加州 灣區受害最深 德州獲益多

盤點知名企業因疫情離開加州 灣區受害最深 德州獲益多
南加河濱縣出現首起疑似猴痘案 加州共37起 全國第一

南加河濱縣出現首起疑似猴痘案 加州共37起 全國第一
加州可望回收11億元失業補助金

加州可望回收11億元失業補助金
洛城新語／油價高漲 加州還調汽油稅

洛城新語／油價高漲 加州還調汽油稅
夏季高峰來臨 南加海灘救生員短缺

夏季高峰來臨 南加海灘救生員短缺
加州病毒檢測陽性者 領新冠口服藥比例低

加州病毒檢測陽性者 領新冠口服藥比例低

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09
美國知名彩妝品牌Natasha Denona日前在Instagram發佈一則名為「如何為單眼皮畫眼線」的教學視頻。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱又把亞裔眼睛畫成這樣 網友氣瘋

2022-06-17 14:52

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼