加州8個最髒海灘 洛縣聖塔蒙尼卡碼頭、母親灘上榜

洛杉磯河多處被列為骯髒河道。（報系照片）

海洋保育團體「Heal the Bay」22日公布加州 海灘乾淨程度的年度報告，其中八處被列為最髒，包括洛杉磯 縣的聖塔蒙尼卡碼頭(Santa Monica Pier)與母親灘(Mother's Beach)，橙縣 的新港灣(Newport Bay)，聖地牙哥縣的Tijuana Slough，漢堡德縣的Moonstone County Park，聖馬刁縣的Erckenbrack Park、Lakeshore Park與Marlin Park。

「Heal the Bay」今年已是第32度公布海灘環境報告，雖然整體來說，加州700多座海灘的情況都比往年更好，特別是2021年4月至10月間還有94%達到「乾淨」程度，51座更達到史上最高分數。不過環團還是坦言，部分惱人問題還是持續存在，例如冬季降雨期間海灘環境品質就會惡化。雖然近幾年的旱象讓雨水沖刷而至的垃圾變少，但是增加的野火發生頻率卻也讓灘地環境受到影響。

水質資料由各地環保機關蒐集，「Heal the Bay」彙整後給出A+至F的評分，在C級以下的海灘游泳就可能導致皮膚發癢、耳鼻喉感染，或是腸胃道感冒。加州水資源管理局信任此一報告，經常將其作為政策參考。

往年都排名倒數第一的Santa Monica Pier，雖然今年的情況改善，因為160萬加侖的蓄水處理池終於發揮功效，但是當地卻又出現另一種污染源，即寄居在碼頭下的海鳥。海鳥也是Newport Bay的元凶之一。另外，地理位置不佳也是聖馬刁縣（San Mateo）多處海灘被列為骯髒的原因，因為附近都是都會區，而且海流遭到建築限制。

污染源還有另外一個，經過都會區的河流，洛杉磯地區就包括洛杉磯河，與Compton Creek、Tujunga Wash、 Las Virgenes Creek、Bull Creek被列為骯髒河道，因此民眾不但要避免在河道戲水，還要避免在他們的出海口附近戲水，離開100呎以上是最基本的自保原則，另外大雨過後72小時不要下水也是守則之一。

而水質最好的海灘，全州共有51個海灘登上了榮譽榜，橙縣以19個海灘領先，高於去年的十個。洛杉磯縣有六個海灘上榜，低於去年的七個。

登上榮譽榜的橙縣海灘包括丹那岬港（Dana Point Harbour）的Youth Dock、Guest Dock、Poche、Doheny，以及公園盡頭的Doheny State Beach，Laguna Lido以及Treasure Island等多個海灘。而在洛杉磯縣，登上榮譽榜的海灘包括威尼斯市灘的Brooks路段、帕洛斯維德斯牧場的Long Point、帕洛斯維德斯莊園的馬拉加灣步道出口等。