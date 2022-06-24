橙縣男提供愛心汽油 5人受益、多人資助善舉

橙縣居民沃爾特(右)，替每日在高昂油價下掙扎的民眾免費提供愛心汽油。（CBS）

在高昂的物價和油價 的雙重壓力下，人間依舊處處有溫情。CBS電視台報導，隨著油價每加侖攀升至六元以上，南加橙縣 （Orange County）居民沃爾特（Ray Walter）決定替掙扎於天價汽油費的民眾提供「愛心汽油」，免費替他們的車加滿汽油。

過去兩周內兩度耗盡燃油，摩根（Bob Morgan）日前至橙縣聖瑪格麗塔牧場（Rancho Santa Margarita）一家殼牌（Shell）加油站 ，希望得到幫助。

「我在臉書上找到一人，他主動提出免費贈送汽油。」摩根說，「我正好看到他的帖子，我的車幾乎沒油熄火，看到這帖子，彷彿見到天使，太完美了。」當天在加油站，沃爾特與摩根碰面，替正在加油的摩根付錢，使他能將油槽裝滿。

發出贈送汽油帖子的沃爾特說，「我不發現金，我會幫你的油箱加滿油，原本目標是希望每周幫助一人，但文發出後，午餐時間很快就超過這個目標。」

居民Kaylee Goodwin說，「沃爾特幫我把油箱裝滿，100元。」短短幾小時內，沃爾特幫助五輛車裝滿油箱，花費近500元。

當地居民佛雷澤（Wendall Frazier）說，「如果有人能將這類汽油援助擴大，就像替人將餐桌上食物的帳單付清那樣更好。」

當地不少人看見沃爾特善舉，決定資助他，讓他幫助更多人。而他說，「我只有一人，只能做這麼多，但我們想幫助那些我們能幫助的人。」