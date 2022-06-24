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圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

洛城新語╱拜登停徵汽油稅 或考量選票？

洛城新語 

拜登總統呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅三個月，以緩解油價飆升對美國家庭的經濟壓力；然而，這項措施不僅幫助民眾省錢的效果有限，還有讓物價變得更貴的可能。停徵汽油稅的呼籲，或許只是民主黨為11月期中選舉拉票的手段。

假設拜登的呼籲最終獲得通過，每加侖汽油停止徵收0.18元的聯邦汽油稅；以油箱可以裝載15加侖汽油的家用轎車計算，每次加油可節約2.7元。而目前加州平均油價每加侖約為6.4元，加滿一箱油需要96元；從96元中節約2.7元，簡直是杯水車薪。

而且這項呼籲僅持續到9月，倘若每周為汽車加一次油；三個月下來，共計節約不到33元。當前南加州地區，較便宜的速食店麥當勞，隨便一個套餐的價格，稅後也接近甚至超過10元。三個月從油價中節省的錢，也就是能買三個麥當勞套餐；暫停徵收聯邦汽油稅，幫助民眾省錢的效果著實有限。

聯邦汽油稅金，從每個有車家庭的角度看，是一筆小錢；但是倘若匯集在一起，就是天文數字。白宮估計，今夏停徵聯邦汽油稅的成本為100億元。換句話說，停徵聯邦汽油稅，等同向社會發放100億元的「紓困金」。

如今全美通貨膨脹嚴重，川普與拜登政府通過「紓困金」，往消費者口袋中倒錢，就是原因之一。維拉諾瓦大學經濟學教授費歐倫薩(David Fiorenza)就直言，停徵聯邦汽油稅這筆多出來的錢，會被民眾通過食物、度假、一日遊、休閒娛樂等方式，灌入當前已經大水漫灌的經濟當中，導致通膨惡化，而且狀況會比現在更加嚴重。

而且這百億資金，原本是用於公共交通建設；一旦停徵聯邦汽油稅，政府就需要找到其他收入方式來填補缺口，變相加重財政赤字負擔。

拜登的呼籲內容，還包括希望各州也各自從州的層級，找到降低油價的辦法。而加州政府，此前一直考慮要向每名登記車主，無論貧富，均發放400元的現金補助。粗略估計，整個加州的發放總額為110億元。這大筆資金回流消費者口袋，物價豈能不做反映。

聯準會近期一而再再而三的提高利率，希望通過收緊流動性，達到抑制通貨膨脹的目的。目前來看，進展十分緩慢；而此時，拜登政府又呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅，為市場注入更多流動性，豈不是「大水衝了龍王廟」。

不過拜登政府此舉，也不是全然毫無作用；起碼能在11月的期中選舉前，為民主黨聚集人氣。畢竟大多數民眾不會想太遠，少繳稅金還是受歡迎；3月時Politico/Morning Consult所做的民調顯示，73%受訪的民眾贊成暫停徵收聯邦燃料稅。

拜登 加州 油價

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