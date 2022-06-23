鄺一正當選巴沙迪那學院第五區理事

巴沙迪那社區學院理事（Pasadena Community College Trustee）選戰競選人鄺一正（Kristine Kwong）22日正式宣佈以超過5%領先的得票率獲得勝利，當選該學院第五區理事。（檔案照）

巴沙迪那社區學院理事（Pasadena Community College Trustee）選戰競選人鄺一正（Kristine Kwong）22日正式宣布在6月7日的選舉中，以超過5%領先的得票率獲勝，當選該學院第五區理事。

根據洛杉磯 縣選務處22日公布的數據，鄺一正本次選舉總得票6061張，得票率52.76%；其對手伍麗娥（Linda S. Wah）得票5427張，得票率47.24%。伍麗娥尋求連任失利。

鄺一正在當天發出的一封感謝信中感謝支持者。她表示，支持者的投票和信任讓她深感榮幸。在競選過程中，她被聽到的故事和見到的人感動，大家的鼓勵讓她刻骨銘心，她永遠不會忘記大家的支持。

鄺一正表示，她非常渴望為巴沙迪那社區學院帶來負責任的領導和管理，也期待與學院學生、教師和工作人員合作，建立積極的工作關係，給校園帶來有意義的改變。她將致力於建立一個適合所有學生的教育 體系，為他們提供實現夢想的機會。

作為教育律師，鄺一正法學院畢業後，在洛杉磯執業20多年，代表公共部門和私營企業處理勞工和就業、學生問題、運營訴訟等，她同時以培訓師和北嶺州大兼職教師的身份，幫助政府機構和大學及學區培訓教育法規，講授管理課程。包括疫情期間，幫助教育和私營機構快速適應聯邦、州和地方的各種法規變化，為企業穩定渡過疫期提供幫助。

長期居住在南巴沙迪那，她先後擔任南巴市公園和娛樂委員會委員和交通委員，同時也是太平洋大學麥喬治法學院多元化委員會委員。

雖是首次競選地方公職，但鄺一正家族在洛杉磯華埠 卻淵源深厚。其父親鄺鉅鈿早年從台灣中央警察大學畢業移民來美，作為前南加州中央警察大學校友會會長，曾幫助很多台灣來美留學生，包括洛杉磯世界日報創辦早期，報紙每天從舊金山運抵洛杉磯，還曾得到鄺氏夫婦熱心相助，專門騰出客棧房間存放每天的南下報紙，然後分發到南加各地。鄺氏夫婦20世紀70年代在洛杉磯華埠開設「龍門客棧」，20多年後在華埠Hill街開第二家龍門客棧，掛靠Best Western連鎖品牌，做的有聲有色。鄺一正和她的哥哥及弟弟小時侯都在旅館長大。