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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

洛市勞動新規 減輕旅館業清潔員工作

編譯組╱綜合報導
洛市議會通過旅館業勞動新規，最快7月底生效。（報系照片）
洛市議會通過旅館業勞動新規，最快7月底生效。（報系照片）

雖然倡議團體打算在11月大選時才將旅館業勞動新規交付公民投票，但在洛杉磯市議員梁家訓（Kevin de Leon）主導下，洛市議會21日率先通過新規，調降市區旅館清潔員的工作負擔，並且強制旅館安裝警報鈴（panic button）讓員工遭到騷擾時可以求援，新法最快7月底生效。市議會同時也通過單一規定，調漲部分長照員的時薪至25元。

倡議團體Unite Here Local 11指出，新冠疫情發生以來，旅館業清潔員的工作量不斷增加，雖然主因是人手不足，但是業者也不應該強制員工經常超時工作，因此他們的提案主要內容是超時工作必須經過員工書面同意。類似提案雖然已經獲得長堤市、聖塔蒙尼卡、西好萊塢、格蘭岱同意，但Rancho Palos Verdes卻反對，因此獲得洛市議會通過算是一大突破。

不過，旅館業者卻不樂見，包括洛杉磯旅館協會（Hotel Association of Los Angeles）與山谷工商協會（VICA）都認為此舉徒增業者成本。新冠疫情導致2020年度的人次與營收大減，2021年度才可望恢復八成元氣，業者當然希望2022年度好好拚一波，但是除了清潔員工量受限，連原本可以跳過的每日清潔都得恢復，都將導致水電成本大增。

洛市議會通過的新規規定，每個清潔員只能負責一定數量的客房，此一上限取決於各旅館的總樓板面積；原本一班8小時的工時，如果加班超過10小時，也改成必須經過當事人書面同意。另外，舊法只適用於150間客房以上的旅館，新法門檻也降至60間，最低工資不變每小時17.64元。

爭議最大的是，為了防疫取消的客房每日強制清潔乙次，新規也予以恢復，不過如果旅館能夠取得房客同意，是可以不必每日清潔的。另外，新規也要求旅館業者必須在客房內安裝警報鈴，讓清潔員遭受性騷擾或攻擊時可以求援，不過多數旅館2018年已經自願設置，新規只是將之法定化。

旅館 疫情 洛杉磯

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