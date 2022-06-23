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菁英獅子會李俊蓁接任 民代齊賀

【洛杉磯訊】
新任會長李俊蓁（左起），卸任會長陳亞明，創會常務理事張永一，創會會長莫凱勝，創會理事王甄妮。（讀者提供）
新任會長李俊蓁（左起），卸任會長陳亞明，創會常務理事張永一，創會會長莫凱勝，創會理事王甄妮。（讀者提供）

洛杉磯菁英獅子會日前在太平洋棕櫚大酒店隆重舉辦第二屆換屆典禮暨慈善晚會，陳亞明會長卸任、由李俊蓁接任。各界人士400多人到場祝賀。

菁英獅子會創會以來為社區做出大量慈善奉獻，包括向社區和各國駐洛杉磯總領館捐贈防疫物資、為殘障兒童和貧困兒童捐款捐物以及免費發放書包文具等。

李俊蓁感謝陳亞明、創會會長莫凱勝、創會理事創會理事王甄妮律師等人一年來不辭辛勞傾注心血，使「菁英 」迅速成長，感謝大家對她的支持與信任，她將率領「菁英 」為社區提供更好的服務，做更多的奉獻。

陳亞明表示，在任期內菁英獅子會做了一些工作，包括20多次的社區公益和慈善活動，以及籌募大量善款。雖然卸任，但服務社區的初衷未變，將一如既往的繼續奉獻。他相信在李俊蓁的帶領下，菁英獅子會會更上一層樓。

國際獅子會國際理事方百祥夫婦、加州財務長馬世雲、獅子會D4-L2區總監Harry Shuster，和總監當選人呂正達， 柬埔寨駐洛杉磯總領事和Harry Shuster、聖蓋市市長丁言愉、核桃市長秦振國秦振國、蒙特利公園市市議員饒影凡、洛杉磯羅省中華總商會主席莊佩源等，致辭時肯定菁英獅子會在南加州社區事務發揮重要作用。

 

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