我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

洛城新語／油價高漲 加州還調汽油稅

洛城新語    

加州汽油稅7月1日起將調漲5.6%，每加侖增收2.8分錢，使汽油稅每加侖達53.9分，全美最高。拜登政府考慮暫停徵聯邦汽油稅，目前每加侖徵收0.184元；換言之，拜登減徵區區1.84分錢，加州民主黨主導卻增收2.8分，加州人須「倒貼」0.96分錢。雖是小錢，但加州人忍受全美最高油價，還須忍受州府趁火打劫。

說來加州人是自作自受，讓民主黨一黨獨大，說加稅就加稅。本來州長紐森想利用近975億預算盈餘，發給每名加州駕駛人每部車400元，如有多部車每人最多可領800元。但州議會不同意，寧願補助非法移民健保，另提一項計畫，對個人收入不到12.5萬元，或夫婦收入不到25萬元者，每人發給200元退款。

目前尚未定案。總體看，民主黨議員們偏愛討好基本盤選民，預算盈餘寧願拿去「大撒幣」，也不願發錢補助加州人因油價高漲的負擔。選擇不同「買票」對象，讓中高收入或共和黨支持者受惠有限或無法受惠，誰說加州不是社會主義者在執政？

油價真是深不可測的黑箱。反拜登者說，拜登不肯增產石油，寧看油價高漲。這是冤枉老拜登了，他要求各大石油增產，卻沒人理他。資本主義社會，政府無權命令私企，釋放戰備儲油杯水車薪，說服沙烏地等國增產八字還沒見一撇。

有學者說，調低聯邦汽油稅，民眾省的錢拿去消費，將助長通膨。但每加侖減少區區0.184元，如何助長通膨？

美國如能開放更多地區石油探勘開採，作為增產的鼓勵，效果一定很大。無奈環保是民主黨的「神主牌」，拜登和黨內精英都不願做，只好聽任油價狂飆，但年底國會期中選舉民主黨將付代價。因果報應，怨不得人。

俄烏戰爭後，美歐祭出核彈級措施制裁俄羅斯。但歐洲各國進口俄石油、天然氣已如抽鴉片般戒不掉，短期內找不到替代。制裁反而把油價推得天高，俄羅斯進帳更豐，中國、印度照常輸入俄石油，印度還高價轉手賣給歐洲，以致盧布不貶反升，幣值創七年新高，成今年最強勢貨幣，打臉歐美和拜登。

國際石油價格高漲，中俄有長期合約，中國可低價進口，但從中東買油成本高漲。難道這是白宮下大棋，想藉高油價拉垮中國本已雪上加霜的經濟？

美國人飽嘗70年代石油危機以來，這次是最恐怖的油價飆漲，很多家庭因油價、食物和雜貨漲價，月支出增加數百至上千元，入不敷出快挨餓的家庭比比皆是，蕭牆內起火都快民不聊生了，還談什麼策略或下大棋？

油價高漲，使運輸、商品和服務成本都跟著漲，助長通膨，是通膨元凶之一。但加州預算有盈餘還不調低汽油稅，反而調漲，無非認定加州選民結構，民主黨穩操勝券，怕什麼。夏季旅遊季到來，油價每加侖上看七、八，甚至十元，即使危言聳聽，不得不減少開車。疫情期間大家居家上班，要恢復嗎？

油價 加州 拜登

上一則

南加這間加油站 汽油比好市多便宜

下一則

維拉紐瓦確症染疫 仍拚連任洛縣警長

延伸閱讀

共和黨反對停產AR15步槍子彈 拜登政府低頭

共和黨反對停產AR15步槍子彈 拜登政府低頭
阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲

阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲
拜登暫停徵收汽油稅 能源專家：對開車族幫助不大

拜登暫停徵收汽油稅 能源專家：對開車族幫助不大
拜登呼籲國會同意 今夏暫免收聯邦汽油稅

拜登呼籲國會同意 今夏暫免收聯邦汽油稅
戴琪：關稅是對中重要手段 解決短期通膨效果有限

戴琪：關稅是對中重要手段 解決短期通膨效果有限
一洲焦點／拜登緩徵石油稅救通膨、控槍法案是一大進步？

一洲焦點／拜登緩徵石油稅救通膨、控槍法案是一大進步？

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09
美國知名彩妝品牌Natasha Denona日前在Instagram發佈一則名為「如何為單眼皮畫眼線」的教學視頻。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱又把亞裔眼睛畫成這樣 網友氣瘋

2022-06-17 14:52

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼