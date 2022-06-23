洛城新語／油價高漲 加州還調汽油稅

加州 汽油稅7月1日起將調漲5.6%，每加侖增收2.8分錢，使汽油稅每加侖達53.9分，全美最高。拜登 政府考慮暫停徵聯邦汽油稅，目前每加侖徵收0.184元；換言之，拜登減徵區區1.84分錢，加州民主黨主導卻增收2.8分，加州人須「倒貼」0.96分錢。雖是小錢，但加州人忍受全美最高油價 ，還須忍受州府趁火打劫。

說來加州人是自作自受，讓民主黨一黨獨大，說加稅就加稅。本來州長紐森想利用近975億預算盈餘，發給每名加州駕駛人每部車400元，如有多部車每人最多可領800元。但州議會不同意，寧願補助非法移民健保，另提一項計畫，對個人收入不到12.5萬元，或夫婦收入不到25萬元者，每人發給200元退款。

目前尚未定案。總體看，民主黨議員們偏愛討好基本盤選民，預算盈餘寧願拿去「大撒幣」，也不願發錢補助加州人因油價高漲的負擔。選擇不同「買票」對象，讓中高收入或共和黨支持者受惠有限或無法受惠，誰說加州不是社會主義者在執政？

油價真是深不可測的黑箱。反拜登者說，拜登不肯增產石油，寧看油價高漲。這是冤枉老拜登了，他要求各大石油增產，卻沒人理他。資本主義社會，政府無權命令私企，釋放戰備儲油杯水車薪，說服沙烏地等國增產八字還沒見一撇。

有學者說，調低聯邦汽油稅，民眾省的錢拿去消費，將助長通膨。但每加侖減少區區0.184元，如何助長通膨？

美國如能開放更多地區石油探勘開採，作為增產的鼓勵，效果一定很大。無奈環保是民主黨的「神主牌」，拜登和黨內精英都不願做，只好聽任油價狂飆，但年底國會期中選舉民主黨將付代價。因果報應，怨不得人。

俄烏戰爭後，美歐祭出核彈級措施制裁俄羅斯。但歐洲各國進口俄石油、天然氣已如抽鴉片般戒不掉，短期內找不到替代。制裁反而把油價推得天高，俄羅斯進帳更豐，中國、印度照常輸入俄石油，印度還高價轉手賣給歐洲，以致盧布不貶反升，幣值創七年新高，成今年最強勢貨幣，打臉歐美和拜登。

國際石油價格高漲，中俄有長期合約，中國可低價進口，但從中東買油成本高漲。難道這是白宮下大棋，想藉高油價拉垮中國本已雪上加霜的經濟？

美國人飽嘗70年代石油危機以來，這次是最恐怖的油價飆漲，很多家庭因油價、食物和雜貨漲價，月支出增加數百至上千元，入不敷出快挨餓的家庭比比皆是，蕭牆內起火都快民不聊生了，還談什麼策略或下大棋？

油價高漲，使運輸、商品和服務成本都跟著漲，助長通膨，是通膨元凶之一。但加州預算有盈餘還不調低汽油稅，反而調漲，無非認定加州選民結構，民主黨穩操勝券，怕什麼。夏季旅遊季到來，油價每加侖上看七、八，甚至十元，即使危言聳聽，不得不減少開車。疫情期間大家居家上班，要恢復嗎？