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亞裔男洛市韓國城無端被襲 疑仇恨犯罪

本報記者／洛杉磯報導
一名亞裔男子在韓國城無端襲擊中受傷，洛杉磯市警局正在找尋犯罪嫌疑人。此視頻截圖可看到穿白衣的男子對受害人揮拳。（CBSLA截圖）
一名亞裔男子在韓國城無端襲擊中受傷，洛杉磯市警局正在找尋犯罪嫌疑人。此視頻截圖可看到穿白衣的男子對受害人揮拳。（CBSLA截圖）

一名亞裔男子在韓國城無端襲擊中受傷，洛杉磯市警局正在找尋犯罪嫌疑人。這名亞裔男子說，最初他認為這是一種仇恨犯罪，因為它無端發生。但他隨後又說他並不確定。這名亞裔男子據悉是海軍退伍軍人。

洛杉磯市警局指出，一個視頻捕捉到的犯罪，發生在6月21日（周二）下午 1 時45 分左右，在洛杉磯威爾榭大道和佛蒙特大道交口，也是韓國城Chipotle外的一個巴士站等車的一名亞裔男子，突然遭到原來坐在巴士站長椅上的男子無端攻擊。

一名亞裔男子在韓國城無端襲擊中受傷，洛杉磯市警局正在找尋犯罪嫌疑人。此視頻截圖可...
一名亞裔男子在韓國城無端襲擊中受傷，洛杉磯市警局正在找尋犯罪嫌疑人。此視頻截圖可看到受害人倒在地上。（CBSLA截圖）

洛市警局發言人麥迪遜(Drake Madison)告訴城市新聞服務社(CNS)，案發時嫌疑人坐在巴士車長椅上，而受害者則站著離他約六呎遠的地方，之後嫌疑人突然走向受害者並重擊他。視頻顯示嫌疑人用拳頭打了該男子的臉，導致他墜落到地面。受傷男子還被打昏，曾在醫院接受治療後離開。

麥迪遜說，嫌犯目前仍然逍遙法外，他在形容嫌疑人時只描述為一個男人。但本報從相關的視頻看來是一名壯碩的非裔人士。

受害人在案發後只表示他叫做Leo，他告訴電視台，案發時他在他的手機上玩遊戲， 享受著遊戲。「我猜他會打我，只是不喜歡我所作的事。但我當時沒有打開音樂，很安靜，我在做自己的事，沒有打攪別人。但他一上來就猛烈地打我」。

視頻顯示被害人隨後倒在地上，一動不動。另一個人看到後接近現場，並顯然試圖通過參與來化解局勢。

Leo是亞裔美國人，他說他是海軍退伍軍人，曾在海外服役五年，並於2013年光榮退役。他告訴主流電視台，他的身體受到了挫傷，他的後腦勺撞到了地上，鼻子被割傷了。 他的臉上出現了被拳打出的劃痕和瘀傷，但他仍然不知道陌生人為什麼要襲擊他。

警方呼籲任何知道此案信息的人，都致電偵探213-382-9450或877-LAPD-247。

亞裔 洛杉磯 手機

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