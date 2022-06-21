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加州台聯會年會 謝傳佐卸任 王竹青上任會長

記者李雪／聖蓋博市報導
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）

加州台灣同鄉聯誼會19日晚在聖蓋博市希爾頓大酒店舉辦2022年第44屆年會，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境見證，並主持了卸任會長謝傳佐和新任會長王竹青的交接儀式。

當天有眾多社區僑領、本地民選官員到場共慶。黃敏境表示當天是美國的父親節，民間有玩笑說父親就是「付清」，加台聯的交接也是如此。加台聯過往的貢獻，服務僑社做得很好，但明早起來還是要繼續，新會長承前啟後。

卸任會長謝傳佐在任期內經歷新冠疫情，表示加台聯關心新冠疫情對當地社區和對中華民國造成的衝擊，在疫情期間以非常方式努力去接地氣，獻出更多心力及實質關懷，包括2020年於疫情下的母親節傳遞愛心，捐贈萬個口罩給療養院的年長者。之後陸續以視訊方式展開各項活動，包括雙十國慶典禮、醫學講座、生活規畫講座等等。

而接任的新會長王竹青表示，該會歷史悠久，他承諾會秉持傳承，同時創新。除了延續舉辦傳統的活動，如加台聯從1979年以來連續40多年都未中斷的慶祝國慶升旗儀式，也希望作好政府和僑民橋樑。

當天還有國會議員趙美心、劉雲平給加台聯兩位會長頒發獎狀。羅省中華會館主席鄺松齡、世界越棉寮華人團體聯合會諮詢主委梁永泰、世界越棉寮華人團體代表羅明、全球韓華代表遲景林等與會共襄盛舉。

加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）
加州台灣同鄉聯誼會19日舉辦2022年第44屆年會。（記者李雪／攝影）

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