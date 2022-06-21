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美西海外數位華語文推廣計畫 提升教師教學技能

【橙縣訊】
美西地區海外數位華語文推廣計畫的「《來！學華語》教學活動。（橙僑提供）
美西地區海外數位華語文推廣計畫的「《來！學華語》教學活動。（橙僑提供）

美西地區年度海外數位華語文推廣計畫第二堂初階課程6月18日舉行，由逢甲大學華語文教學中心教師黃彥辰主講「《來！學華語》與初級教學活動」，橙縣華僑文教服務中心蔣翼鵬主任，以及來自西雅圖、舊金山灣區洛杉磯、橙縣、聖地牙哥等75位教師參加。

黃彥辰介紹《來！學華語》的編寫特點、第一冊及第二冊課程主題、練習活動與補充資源等，再以自身經驗切入，分享教材中語法練習、綜合練習以及補充教學應用於實際課程中的方法與技巧。她表示，教成人時需要注重脈絡及目的性，在活動的實用性與溝通性，讓學生馬上可以學以致用。

黃彥辰還以《來！學華語》第二冊的其中一課為例，分享該課的教學設計與編排，以及在各個教學環節中可以運用的補充資源和教學活動，供教師作為使用該教材的參考，並進一步與教師交流如何讓教材內容更貼近學生的需求與生活環境。

蔣翼鵬表示，為因應海外學習華語文的需求，僑務委員會新編《來！學華語》教材，以成人生活日常需求對話，提供主題與情境式學習內容，以外語教學概念編撰，適合各行各業成人華語文能力零起點人士的學習，課文以基本日常生活情境的對話，著重實用性與功能性，並注重聽、說、讀、寫，可以幫助海外成年學習者能夠快速地學習華語文。

本次美西地區海外數位華語文推廣計畫，是由金山灣區、西雅圖、洛杉磯及橙縣等文教中心依所轄僑校教學需求，共同規劃八堂初階課程，委託逢甲大學華語文教學中心吳伊婷、黃彥辰、黃品慧、呂芮慈等四位講師以遠距教學方式授課，出席達六堂課者，將可獲得僑委會中英文並列結業證書電子版。

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