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艾爾蒙地市燭光守夜 紀念2殉職警

記者啟鉻╱綜合報導
紀念活動現場。（KTLA）
紀念活動現場。（KTLA）

18日晚，洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）為兩名在一起家暴案被施暴者槍殺的警員，舉行燭光守夜活動，來自當地及周邊城市的數百名居民聚集在市府前，緬懷兩名警員生前的英勇辦案，以及對維持社區治安的貢獻。另一方面，洛縣法醫辦公室證實嫌犯是開槍轟頭自殺身亡。

艾爾蒙地市兩名警員，31歲的桑塔納 (Joseph Anthony Santana），42歲的帕雷德斯（Michael Paredes）在14日傍晚處理一起家暴案，前往市區嘉偉街上汽車旅館Siesta Inn時，遭到35歲嫌犯弗勞瑞斯（Justin William Flores）伏擊，送往南加大醫學中心搶救不治。

該案據悉在兩名警員中槍倒地後，弗勞瑞斯還從其中一名警員身上拿走槍。嫌犯據查最終是舉槍自殺身亡。

據媒體稱，嫌犯弗勞瑞斯是慣犯，最後一次被指控犯罪時，原可面臨更多刑期，但文件顯示，洛縣檢察長賈斯康遭受廣泛批評不願使用三振出局法的政策，導致這名慣犯減刑出獄。

兩名警員同時在一起案件中犧牲，震動了南加州聖蓋博谷社區。艾爾蒙地市市長Jessica Ancona在燭光儀式上說，對整個社區來說，很不幸，這是一個悲劇，但令人欣慰的是，大家聚集在這裡，緬懷兩名警員的辦案勇敢。

兩名警員都成長在艾爾蒙地市，與社區關係密切。洛縣縣政委員蘇麗絲也參加紀念活動，她說，兩名警員生前追求自己的夢想，他們與你、家庭和社區一起實現夢想，社區與你們站在一起。

加州Peace Officers Research Association ( PORAC）代表兩名犧牲警員家屬發起募款活動，暸解詳情可上網https://porac.org/fundraiser/el-monte-police-officers。

 

艾爾蒙地 洛縣 南加大

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