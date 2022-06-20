惠薩案「乳牛是否願意餵奶」列證供

前洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）被控涉入亞裔開發商收賄和敲詐一案，惠薩前助手埃斯帕扎（George Esparza）出庭作證，稱自己協助惠薩處理裝滿行賄現金的酒盒。（司法部）

前洛杉磯市議員惠薩（Jose Huizar）被控涉入亞裔 開發商收賄和敲詐一案，17日進行第四天聯邦審判。惠薩前助手埃斯帕扎（George Esparza）出庭作證，稱他的老闆指派他，替與惠薩有業務往來的各個房地產 開發商尋找關鍵人物，向他們要求政治捐款、酒店住宿、活動門票或其他福利等。

他並承認，自己於2017年參與「金錢活動」，從開發商中間人處拿到現金，並將錢放在酒盒內，再交給惠薩等一連串「現金遊戲」。

35歲的埃斯帕札當天在庭上，指控韓裔 地產開發商李大容（Dae Yong Lee，譯音，另名David Lee）。其被指控行賄50萬元，確保惠薩支持他提出興建20層住商混合計畫。面對賄絡、電匯詐欺和妨礙司法公正等罪名，他表示不認罪。

李大容的律師說，他的委託人為一名房地產顧問，也是該案受害者，李大容相信他的50萬元，是用於支付合法諮詢費用，而非賄絡公職人員。

17日的證詞，是埃斯帕札自2020年以來，首次在龐大的聯邦腐敗案中承認敲詐勒索指控。他承認參與犯罪，從中獲取一系列經濟利益，包括現金、賭場籌碼、高爾夫俱樂部、酒店住宿、私人飛機旅行，這些均來自開發計畫或其他商業活動需尋求幫助者。

他說，惠薩保留一個內部電子表格，用於追蹤開發計畫。埃斯帕札說，議員曾粗魯的提及他的要求，說想看看「奶牛是否願意餵奶。」

在播佑岡（Boyle Heights）長大的埃斯帕札在三個小時證詞中說，闡述惠薩企圖從李大容身上索取金錢，由於他需要市議員幫助，使其能在奧林匹克大道上興建232個單元的高層建築計畫。

當時替李工作的房地產顧問金章宇（Jangwoo Kim，譯音，又名Justin Kim）向惠薩尋求幫助，以擺脫工會提出的挑戰，該挑戰由代表建築工會的團體Creed LA提出，遊說確保房地產計畫的興建，是由工會勞工負責。

埃斯帕札說，他讓金知道「議員不會免費這樣做」。

2017年1月，惠薩指派埃斯帕札聯繫房地產專家，以確定若工會的問題消失，李可節省多少費用，埃斯帕札得出的結論是「3000萬元」。

埃斯帕札說，惠薩提出一個建議：要讓工會的絆腳石消失，李需支付120萬元，這筆錢將分三部分，向惠薩支付50萬元，金支付50萬元，他本人獲得20萬元。

他說，在討價還價中，李最終支付50萬元。埃斯帕札說，他在2017年2月，從金那裡拿到第一袋現金，將10萬元裝到一個Don Julio龍舌蘭酒禮盒中給了惠薩。他說，惠薩告訴他「將錢帶回家，放在保險箱內。」

埃斯帕札說，那個月晚些時候，惠薩會見說客，2017年3月，Creed LA放棄上訴。