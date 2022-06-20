老美李明杰學中文2年朗朗上口 獲獎學金赴台進修

獲得美國國務院獎學金行將前往台灣學習中文的李明杰（右），和他的中文教授劉榮文（左）。（劉榮文教授提供）

「老美」李明杰（Remington Graham）疫情期間開始學習中文，專研不綴，短短兩年不僅已說得一口不錯的國語，中文詩詞歌賦也朗朗上口，近日獲美國國務院 獎學金赴台灣學中文，羡煞旁人。

「關鍵語言獎學金項目」（Critical Language Scholarship Program, 簡稱CLS）是美國國務院為全美大學生學習外國語言量身定做的暑期國外學習計畫，設有中、韓、日、印、俄、土耳其、阿拉伯等15個語種。今年暑期的海外中文學習項目，就有大連、長春、台北和台南四個點。李明杰6月19日啟程前往位於台灣台南的國立成功大學，學習兩個月的中文。

李明杰學習中文的第一年是在洛杉磯 社區學院學區 的洛杉磯市立學院，第二年轉到同一個學區的東洛杉磯學院。李明杰的中文教授劉榮文說，在兩年的時間裡，他克服眾多困難，以頑強的毅力，完整地學習四門中文基礎課程，門四門功課都是A。

李明杰目前是長堤社區學院全職學生，今年秋季將申請進入四年制大學，攻讀材料工程專業，但他卻對中文和中華文化有著濃厚興趣。他喜愛中國文學和老子哲學思想，希望有朝一日能讀懂中文原版文學著作和「道德經」。他對中國的陶器和古典音樂也情有獨鍾。

他認為大陸和台灣是全球製造業的重心，他學中文的目的是將來可以更好地和大陸及台灣的製造業交流合作，開發製造環保材料，以利於環境保護。因為目標明確，他非常用功。

李明杰說，自己開始學習中文時，感覺千頭萬緒，但走過兩年，現在的體會是：中文看似很難，但深入後就不覺得難。例如漢字，第一眼看上去，覺得橫七豎八，亂亂的，可是經過一段時間的學習，就發現漢字的偏旁部首和發音都有規律可循，可以舉一反三。了解到這些，學習漢字就非常快。另外，要多用中文和其他人聊天，看中文電視，聽中文廣播或者其他社交媒體的中文節目，都對提高中文的聽說能力有幫助。

劉榮文說，李明杰每次課前都花大量時間預習，查找資料，對課程所涉及的文化背景瞭然於胸。在課堂上，積極發言，請老師改正他的發音。課後，他花很多時間和助教一起練習單詞和語法，並練習聽力和口語。

劉榮文表示，這些年「老外」學中文一直沒有退燒。他從2009年開始全職在東洛杉磯社區學院中文系任教，每學期教三個班，一年的學生保持在150至200人，至今13年，中文學生不下1500人，其中非華裔學生至少占到50到 60%，「老美」學中文的認真勁頭，讓他非常感動。他也因此給與優秀學生最好的推薦，讓他們有機會更上層樓。

李明杰說，他已迫不及待要看到成功大學的榕園及分佈在校園內的古蹟，也盼望儘快品嚐府城台南的美食。