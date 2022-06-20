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僑委會2022年全球僑生作文賽 6月22日起報名

【洛杉磯訊】
「僑務委員會2022年全球僑校學生作文比賽」自台灣時間6月22日起開始報名。（洛僑提供）
「僑務委員會2022年全球僑校學生作文比賽」自台灣時間6月22日起開始報名。（洛僑提供）

「僑務委員會2022年全球僑校學生作文比賽」自6月22日起開始報名。

僑務委員會為提升僑校學生學習華語文興趣，特別結合人工智慧的技術，舉辦「僑務委員會2022年全球僑校學生作文比賽」。第一名獎學金1000元，報名時間為2022年6月22日至9月21日，得獎學生的指導老師也可獲得指導獎金300元。

本次比賽採初賽、複賽兩階段賽制，分基礎組、進階組比賽，均採線上報名及比賽。初賽於9月舉行，採線上比賽系統評分，10月進行複賽，採人工評分；以複賽成績為比賽最終成績。另將於6月22日至9月21日在比賽平台提供參賽者賽前練習，成績不列入比賽成績。完成初賽者可直接於比賽平台下載參賽證明。

年滿九歲至18歲之僑務委員會立案或備查的海外僑校在學學生(不含持有中國大陸護照者)均可報名參賽。每組複賽成績前五名者可獲頒獎狀及獎學金，第一名1000元、第二名700元、第三名550元、第四名450元、第五名400元，另各組並增列三名佳作，可獲頒獎狀，獲獎(前五名及佳作)之學生指導老師亦可獲頒指導獎金300元。

相關詳情可參閱「全球華文網」比賽專區（https://www.huayuworld.org/）。

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