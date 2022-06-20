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橙縣華僑中心華語教師線上研習 自製夜市遊戲

【洛杉磯訊】
主辦人顏綠新。（橙僑提供）
主辦人顏綠新。（橙僑提供）

南加州橙縣華僑文化服務中心2022年文化種子教師舉辦的第二場文化研習課程：「夜市遊戲DIY」，6月4日(周六)下午2時至4時以線上方式舉行，邀請南加中文教師顏綠新主講，有近100位全美各地以及加拿大、法國、智利、馬來西亞及澳洲等地的校長、老師們參加線上講座。

南加州橙縣華僑文化服務中心2022年文化種子教師舉辦的第二場文化研習課程： 「夜...
南加州橙縣華僑文化服務中心2022年文化種子教師舉辦的第二場文化研習課程： 「夜市遊戲 DIY」， 6月4日星期六下午2點至4點以線上方式舉行，邀請南加中文教師顏綠新主講，有近100位全美各地以及加拿大、法國、智利、馬來西亞及澳洲等地的校長、老師們參加線上講座。（橙僑提供）

顏綠新先指出為何遊戲要DIY（自製），第一當然是省錢。十多年前她得知她任教的中文學校花了800元租用園遊會的遊戲道具後，便自告奮勇負責設計安排下一年全部的遊戲攤位，為學校省下數百元。其次，DIY可以讓學校的園遊會別有特色、別出心裁，孩子們玩得特別開心，也特別期待中文學校的園遊會。最重要的還在能激發、提升學生、家長及老師們的創意及參與，增進與中文學校的聯繫與感情。

十多年來她任教的中文學校有很多遊戲道具都是她出主意，請家長協助製作出來。現在孩子們的玩具大都是買現成的來玩，她以家中的尋常物品來設計成遊戲，例如水桶+刷子、烤盤+防熱墊、塑膠杯+乒乓球，洗衣籃+飛盤等等，希望孩子們能得到啟發，從而發展、發揮更多的想像力及創造力來。

顏綠新介紹了夜市很受歡迎的麻將賓果，麻將開樂、麻將九宮格、跳跳球，甚至賽馬遊戲，並引導老師們構思如何將這些遊戲代入課堂，以生字卡來取代麻將牌，將遊戲運用到教學中，讓學生們在玩樂中學習，不但事半功倍，還會期待來上中文學校。

南加 加州 澳洲

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