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首屆 「陽光女人、陽光女孩」選拔 8至80歲秀才藝

記者邵敏／洛杉磯報導
新疆舞蹈「掀起你的蓋頭來」。（記者邵敏／攝影）
新疆舞蹈「掀起你的蓋頭來」。（記者邵敏／攝影）

世界陽光女人聯合總會（Global Sunshine Women United Association）、好萊塢電影學院 6月19日(周日)，在洛杉磯世界日報大樓合辦首屆 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽選拔賽。

首屆 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽演員合影。（記者邵敏／攝影）
首屆 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽演員合影。（記者邵敏／攝影）

陽光教育學院的孩子們為本次才藝大賽揭開帷幕，十幾名女孩上台表演「天女散花」舞蹈，在古典音樂的伴隨下，孩子們身著華服翩翩起舞，展現各自風采。

主辦方表示，參賽選手來自洛杉磯各個社區的女性，年齡從七、八歲的女孩到80歲的長者，希望通過這次才藝選拔，為海外華人女同胞提供一個展示才華與抱負的舞台，激勵人們積極面對後疫情時代的生活。世界陽光女人聯合總會創始人魯俐池表示，「我們致力於打造陽光女人特色的藝術團隊，每一個陽光女人都是一束光，所有的光聚在一起，天空就會更加明亮。陽光女人就是有愛有溫度的人，在快樂自己的同時又不忘賦能別人。」

陽光教育學院的孩子們表演「天女散花」舞蹈。（記者邵敏／攝影）
陽光教育學院的孩子們表演「天女散花」舞蹈。（記者邵敏／攝影）

當天的才藝節目精彩豐呈，古典舞「可可託海牧羊人」、新疆舞蹈「掀起你的蓋頭來」、獨舞「小雞小雞」、陽光學院的孔雀舞等都迎來評委的讚許；小提琴、琵琶、長笛等樂器獨奏贏得觀眾掌聲不斷；成立於2019年6月的陽光女人旗袍秀團隊，更是以婀娜舞姿，讓現場參與者大飽眼福。

陽光女人旗袍秀團隊，以婀娜舞姿，讓觀眾大飽眼福。（記者邵敏／攝影）
陽光女人旗袍秀團隊，以婀娜舞姿，讓觀眾大飽眼福。（記者邵敏／攝影）

主辦方指出，舞台上的精彩演出，是舞台下無數辛勤淚水的付出，姐妹們為了這一場比賽，堅持每天幾小時的培訓，這種努力就是陽光女人精神的最好體現。魯俐池認為，「陽光女人不僅是舞台上的表演者，更是生活中的強者，生活在世界各地所有樂善好施、自強不息的姐妹都是陽光女人。」

據悉，八名現場評委將在當天的預賽中，選拔出團體、個人優勝者，他們將參加今年9月的決賽，最後評選出團體一、二、三等獎、優秀獎、參與獎，個人一、二、三等獎、優秀獎、參與獎。

首屆 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽主辦方、評委合影。（記者邵敏／攝影）
首屆 「陽光女人、陽光女孩」才藝大賽主辦方、評委合影。（記者邵敏／攝影）

除了舉辦才藝大賽之外，世界陽光女人聯合總會經常帶領表演團隊，前往洛杉磯地區的多家老年公寓免費演出，為服務社區傳遞愛心和善意。魯俐池說，「希望更多的藝術團隊能夠加入我們的隊伍，讓大家能夠在疫情期間低迷的生活中，給予彼此正能量，積極面對生活。」

當天的才藝表演精彩豐呈，觀眾掌聲不斷。（記者邵敏／攝影）
當天的才藝表演精彩豐呈，觀眾掌聲不斷。（記者邵敏／攝影）

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