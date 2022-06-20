洛市車對車開槍 1死1重傷 車內還有兩名嬰兒

洛杉磯市 Baldwin Hills 6月18日發生槍擊事件，造成一名17歲的少年受傷身亡。（KTLA5）

洛杉磯 市鮑爾溫山（Baldwin Hills/Crenshaw ）地區6月18日發生一起汽車 對汽車的槍擊 事件，造成一名17歲少年受傷身亡，另一名被害人重傷。警方表示，目前案件動機不明，沒有發現任何糾紛導致這起致命槍案，案發時，車內另有兩名嬰幼兒。

據洛杉磯市警察局（LAPD）稱，槍擊事件發生在18日（周六）下午 3 時 30 分左右，當時 LAPD 官員接到報案，稱靠近 La Cienega 和Obama boulevards 交叉口的 Target 商店附近，發生多起槍擊事件。

根據偵探 Nathan Kouri 的說法，截至6月18日周六晚的調查顯示，案發時受害者的車輛正在 La Cienega 向北行駛，嫌疑車輛迅速靠近受害車輛的乘客一側，並對著車內的人猛開火。

Kouri 說，這次槍擊襲擊導致一名坐在前座的 17 歲乘客受傷，這名少年後來因傷勢過重而死亡，另外， 23 歲的司機遭受槍擊後重傷。據LAPD稱，司機目前處於危急但相對穩定的狀態。

Kouri 表示，案發時後座還有四名乘客，其中包括兩名四歲左右的孩子，幸運的是，他們沒有受到傷害。 Kouri 同時指出，槍手的車是一輛大型深色 SUV汽車，案發後這部車在 La Cienega 上掉頭並向南行駛逃離。目前槍擊背後的作案動機仍然未知，當時SUV車輛中有幾個人也不清楚。

Kouri 說，目前尚不清楚作案動機，也沒有證據表明這次襲擊與幫派有關。

任何有信息的人請致電 323-786-5100， 聯繫 LAPD 南局兇殺案（South Bureau Homicide），如需匿名提交信息，請撥打滅罪熱線 1-800-222-8477。