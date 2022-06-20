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64歲告84歲 「天才老爹」又一性侵疑案 洛縣開審

編譯組／綜合報導
「天才老爹」比爾柯斯比又一起性侵疑案在洛縣開審。（美聯社）
「天才老爹」比爾柯斯比又一起性侵疑案在洛縣開審。（美聯社）

「天才老爹」比爾柯斯比（Bill Cosby）又一起性侵案日前在洛杉磯縣聖塔蒙尼卡開庭，但是法庭的開場就跟鬧劇一般，一個多小時後才恢復秩序。該案由64歲的Judy Huth在2014年提告，指控84歲的比爾柯斯比，在1975年性侵時年16歲的她，地點是花花公子創辦人的豪宅Playboy Mansion。

柯斯比先前在2018年於賓州定罪後入獄服刑，但賓州最高法院2021年駁回裁定，他因此在當年6月底出獄。不過，因為洛縣的訟案為民事賠償，因此就算法官認定柯斯比有罪，他也不至於再陷囹圄。洛縣案件預定開庭七至十天，然後由陪審團商議。法官Craig D. Karlan禁止現場拍攝，因此類似強尼戴普（Johnny Depp）的「法庭真人秀」不會上演。

河濱縣居民Judy Huth指稱，她在1975年認識柯斯比，當時已經成名的柯斯比邀請她與友人一起到Playboy Mansion，並要她們謊稱已經年滿19歲。之後在房間內，柯斯比對當時還是高中生的她上下其手。Judy Huth的律師Nathan Goldberg說，遭到同樣手法性侵的還有兩女，之後將會出庭作證。

不過，柯斯比皆稱無罪，他的律師Jennifer Bonjean也當庭強調，就算原告指控的是40年前的往事，但是舉證責任不會減輕，依然要能夠證明柯斯比違反她的意願遂行性侵。柯斯比委任律師對Judy Huth與其他提告人的證詞已經提出質疑，因此這幾位原告都將出庭。

性侵 洛縣 賓州

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