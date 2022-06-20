我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

女遭囚禁性虐待數月 奇諾岡涉案男被羈押不得交保

編譯組／綜合報導
為了逮捕Peter Anthony McGuire，警方霹靂小組甚至得破壞車庫大門。（ABC）
為了逮捕Peter Anthony McGuire，警方霹靂小組甚至得破壞車庫大門。（ABC）

身分不詳的女子日前逃離聖伯納汀諾縣奇諾岡（Chino Hills）的民宅後報警，指稱她遭非法拘禁、強制性交達數月之久，女子目前已被送到醫院、狀況穩定。警方則循線逮捕59歲的男子Peter Anthony McGuire，雖然他否認犯行，但因罪嫌重大仍遭羈押且不得交保。

女子9日晚間逃離奇諾岡民宅後於晚間7時21分報警，稱她數分鐘前剛從被監禁數月的房屋逃脫。警方抵達後，她供稱她在數個月前住進這間房子，但其後就遭Peter Anthony McGuire控制行動自由，虐待，並被強迫進行各種不雅性行為。

Peter Anthony McGuire得知女子脫逃後就離開該處，不過警察還是循線找到他在橙縣普拉辛西亞市（Placentia）的住所，但當警察12日試圖逮捕他時，他將自己鎖在家中拒捕，最後在霹靂小組(SWAT)攻堅後放棄抵抗。

普拉辛西亞的鄰居說，男子搬來此地好幾年，但是與其他人很少交談。警方控告他觸犯綁架、虐待、亂性、性侵、監禁，並以致命武器攻擊他人，但是Peter Anthony McGuire全盤否認，不過還是不得交保。

警察 性侵 橙縣

上一則

U.S. Bank亞凱迪亞分行 舉行重新裝修後開業剪綵

下一則

洛市車對車開槍 1死1重傷 車內還有兩名嬰兒

延伸閱讀

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容
台灣長老會命案 周文偉被控特殊情況謀殺＋仇恨犯罪

台灣長老會命案 周文偉被控特殊情況謀殺＋仇恨犯罪
橙縣男汽油耗盡 命喪高溫死亡谷

橙縣男汽油耗盡 命喪高溫死亡谷
橙縣撥款百萬宣導反仇恨 設網站5語言助民眾舉報

橙縣撥款百萬宣導反仇恨 設網站5語言助民眾舉報
聖伯納汀諾市長初選 越裔陳海倫高票勝出

聖伯納汀諾市長初選 越裔陳海倫高票勝出
聖伯納汀諾第四選區縣政委員 哈格曼得票逾半確定當選

聖伯納汀諾第四選區縣政委員 哈格曼得票逾半確定當選

熱門新聞

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
現場位於 Victory Boulevard 和 Tampa Avenue 交叉口附近的 Vons 停車場。 （KTLA5）

洛市男子停車場遭襲 肋骨打斷 錢包、勞力士被搶

2022-06-13 15:50

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功