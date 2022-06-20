女遭囚禁性虐待數月 奇諾岡涉案男被羈押不得交保

為了逮捕Peter Anthony McGuire，警方霹靂小組甚至得破壞車庫大門。（ABC）

身分不詳的女子日前逃離聖伯納汀諾縣奇諾岡（Chino Hills）的民宅後報警，指稱她遭非法拘禁、強制性交達數月之久，女子目前已被送到醫院、狀況穩定。警方則循線逮捕59歲的男子Peter Anthony McGuire，雖然他否認犯行，但因罪嫌重大仍遭羈押且不得交保。

女子9日晚間逃離奇諾岡民宅後於晚間7時21分報警，稱她數分鐘前剛從被監禁數月的房屋逃脫。警方抵達後，她供稱她在數個月前住進這間房子，但其後就遭Peter Anthony McGuire控制行動自由，虐待，並被強迫進行各種不雅性行為。

Peter Anthony McGuire得知女子脫逃後就離開該處，不過警察 還是循線找到他在橙縣 普拉辛西亞市（Placentia）的住所，但當警察12日試圖逮捕他時，他將自己鎖在家中拒捕，最後在霹靂小組(SWAT)攻堅後放棄抵抗。

普拉辛西亞的鄰居說，男子搬來此地好幾年，但是與其他人很少交談。警方控告他觸犯綁架、虐待、亂性、性侵 、監禁，並以致命武器攻擊他人，但是Peter Anthony McGuire全盤否認，不過還是不得交保。