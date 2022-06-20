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高中生吸電子菸上癮 加州檢察長促FDA禁尼古丁合成品

記者劉先進／屋崙報導
加州檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。(視頻截圖)
加州檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。(視頻截圖)

作為州檢察長兩黨聯盟的一員，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA）禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。合成尼古丁產品通常以「無菸草」的名義銷售，近年來越來越受歡迎，因為製造商試圖逃避FDA對電子菸和其他傳統菸草產品越來越多的監管。

在信件中，民主黨和共和黨聯盟敦促FDA利用其權力，拒絕授權所有合成尼古丁產品，或至少拒絕授權所有口味的合成尼古丁產品。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售...
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）敦促美國食品暨藥物管理局（FDA），禁止銷售合成尼古丁產品，保護公眾健康和解決青少年吸菸危機。（取自FDA官網）

邦塔的聲明說，吸菸是美國頭號可預防的殺手，造成的死亡人數比死於酒精、愛滋病、車禍、非法毒品、謀殺和自殺的人數總和還要多。每天有數以千計的年輕人開始嘗試電子菸，其中許多產品是有香味的。由美國疾病控制中心和FDA進行的2021年全國青少年菸草調查發現，十分之一的高中生報告說經常使用電子菸；在這些學生中，絕大多數人使用的是有香味的產品，大約四分之一的人報告說，他們最喜歡的品牌是合成尼古丁產品Puff Bar。

兩黨檢察長聯盟涵蓋加州、愛達荷州、伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州等31個州，他們日前聯合發布這封公開信；信件敦促FDA禁止銷售所有合成尼古丁產品，因為這些產品對公眾健康構成已知和未知的危險。這些產品是在實驗室製造的，幾乎沒有任何監管審查，通過誘人的口味和誤導性的健康宣稱，被用來使下一代吸菸者上癮。

信件指出，至少FDA必須禁止銷售所有口味的合成尼古丁產品，並要求製造商提交證據支持他們的說法，證明這些產品可以幫助人們戒菸，比傳統的菸草使用更健康、更安全。

邦塔表示，合成尼古丁產品已成為青少年吸菸危機的新驅動力，製造商利用有趣的口味和有吸引力的行銷，來讓新一代對尼古丁上癮。雖然合成尼古丁產品聲稱比傳統菸草產品「更健康」和「更安全」，但這些產品，特別是有香味的產品，可能帶來重大的健康風險。邦塔說，「FDA有能力通過制止合成尼古丁產品的銷售，來保護公眾健康。我敦促FDA在新一代青少年開始吸菸之前，迅速採取行動。」

FDA 加州 新澤西州

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