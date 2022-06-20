南加高油價轉緩 專家：沒那麼快

居高不下的油價讓民眾口袋空空。（截至unsplash）

一再創新高的油價 近來雖連日下降，但均價仍高，什麼時候油價才會緩解，專家卻表示「沒有那麼快」，目前加州 平均油價為每加侖6.43元。

根據 GasBuddy數據顯示，全美每加侖汽油的均價已超過5元，創下歷史新高，美國汽車協會(AAA)數據則顯示，均價最高的加州，駕駛者要支付每加侖平均6.43元的油錢。

雖然油價整體上漲，但是截至19日，洛杉磯縣的汽油價格在過去七天內下跌六次，每加侖平均下降14美分，目前汽油價每加侖6.43美元左右。南加州汽車俱樂部的企業傳播部（Automobile Club of Southern California's corporate communications）經理舒佩（Doug Shupe ）表示，下降原因很有可能是過去一週內的經濟動盪，及消費者因飆漲的汽油價格而對需求略有下滑所導致的。

對此，專家在接受ABC新聞採訪時表示，價格整體飆升歸因於供需的基本經濟原理，在俄烏戰爭開打後導致該地的石油 從市場上撤出，讓全球市場出現原油供應短缺，目前的戰爭更加劇了供應緊縮。目前的供應緊縮是由疫情開始後引起的生產鏈減緩所造成的，然而到目前為止兩年前的放緩並沒有趕上新一輪需求增長。

此外，專家也表示，政府目前的政策無法在短期內有效緩解價格上漲，除了從戰略儲備中額外釋放石油備存或放寬稅收之外，也只能試圖降低成本的一小部分，而這在將來可能會促進長期下跌，並使市場免受未來的干擾。

CFRA 研究公司的能源分析師格利克曼 (Stewart Glickman) 表示，沒有能一夜之間就能解決的方案，但現在所制定的方案將在未來有所作為，並提出幾項潛在政策的解決方案及看法。一，從戰略石油儲備中釋出石油 。二，鼓勵國內石油開採。三，暫收汽油稅。