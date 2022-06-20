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黃石公園22日重新開放 北環路段今夏季持續關閉

編譯組／綜合報導
黃石公園因洪水崩塌路段，可能需要數年修復，恐耗資十億。(黃石公園推特)
黃石公園因洪水崩塌路段，可能需要數年修復，恐耗資十億。(黃石公園推特)

黃石公園管理局18日宣布，黃石國家公園（Yellowstone National Park）將於22日上午8時重新開放園區南端。此前災難性洪水摧毀公園橋樑和道路，數千名遊客無法入園。

KTLA電視台報導，相關單位宣布，遊客將可再次進入公園南環路段，採用臨時牌照制度以管理人群。其中，偶數日允許持有偶數車牌和摩托車遊客，奇數日則允許持有奇數車牌或車主制定特別車牌的遊客入園。

無論車牌號碼為何，都允許商務旅客，或持有酒店、露營地或偏遠地區過夜預定證明的遊客入內。

黃石公園成立150周年慶典期間，遊客蜂擁而至。包括知名的老忠實泉（Old Faithful）、彩虹色大陵鏡泉（Grand Prismatic Spring）、黃石峽谷（Grand Canyon of the Yellowstone）和雄偉的瀑布等。這些景點都可從公園南、東和西端入口進入。

公園負責人Cam Sholly在一份新聞稿中說，若不實施臨時車牌管理系統，就不可能在夏季只重新開放一個環形路段。

而遭洪水侵蝕的北環路段，則預計在整個夏季持續關閉。官員表示，修復一些在敏感環境中遭破壞的景觀，可能需數年時間，並耗資超過10億元。

因此，遊客在今年內，恐無法觀賞高塔瀑布（Tower Fall）和拉瑪爾山谷（Lamar Valley），這是世界上最適合看到狼和灰熊的地方之一。在旅遊旺季的日子裡，成千上萬遊客可能會停在路邊，等待這些動物出沒。

至於這些景點何時可以重新開放，將取決被洪水沖毀的道路修復速度、被砍伐的樹林清除速度，與泥石流清除速度等。

維護公園內約466哩（750公里）道路是一項重要工程。國家公園保護協會（National Parks Conservation Association）公共事務資深副主席布倫格爾（Kristen Brengel）表示，大部分道路，是為了早期驛站馬車所設計，「過去幾十年的努力，是為了使道路更穩定，讓重型車輛行駛其中更加安全。」

黃石公園位於高海拔地區，一年中有八個月時間降雪，當地還有許多小地震，路面時需修整。道路工作人員會在短時間內完成一些工程。最近一次道路工程，耗費大約兩年時間。

相關單位稱「公園要完全恢復，可能需幾年時間。」

洪水 降雪 地震

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