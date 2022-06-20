洛城新語／警鐘響起 進步派宜知所節制

6月7日加州 初選，果不其然，加州仍是民主黨 的大本營，政壇老將依舊高票連任。但是，看似民主黨風光的表面，卻有警鐘響起，那就是進步派大本營的舊金山，一把拉下了進步派大將舊金山區檢察長博徹思 （Chesa Boudin)，自家人拋棄自家人，這其中的意義，就值得進步派深思。

舊金山一向敢於領風氣之先，自由、豪放、包容，善待同性戀者、照顧無家可歸遊民，導致進步派任何施政試點，都樂於由此開啓，居民也都支持。但是自由應有節制，包容也有極限，一旦成了無視法治，任意縱容，選民就無法容忍。

博徹思被罷免，非一日之寒，從黑人的命也是命（黑命貴）開始，到仇視亞裔的街頭隨意攻擊，進而至零元採購、結夥打砸槍，整個脫序過程，都顯示法律已成具文，弱肉強食反成正道，人民生命財產受到威脅，卻無法自保，背後的因素多少與民主黨進步派司法改革有關。選民追查禍源，進步派博徹思難脫關係，以選票發洩心中的怒氣，要博徹思走人，也只是剛好而已。

民主黨進步派擅長引領風潮，諸多提案或是離經叛道，或是前衛新潮，可謂富有創意，是否合乎當前社會需要，在選民公投後，整個社會成了實驗場，是利或弊，摸著石頭過河才知結果；2014年47號提案就是一個最具體的例子，美其名為「安全社區和學校法」（The Safe Neighborhoods and Schools Act）而今經過八年測試，加州人駭然發現社區不但不安全，學校也不安寧。根本是掛羊頭賣狗肉，縱放罪犯，苦了老百姓。

47號提案，舊金山的博徹思，洛杉磯縣的賈斯康都推動有功，也是他們的得意傑作，重罪輕判，輕罪不入獄，取消保釋金，盜取金額不超過950元都非屬重罪。並宣稱如此減輕刑罰情況下，每年減少1萬3000個刑犯，獄政費用可省1.5億元。看似美好，卻枉顧所衍生的副作用，導致加州搶案頻傳，入室搶劫司空見慣，更誇張的是有人拎著大袋子到大型連鎖超市，裝滿一袋，就大搖大擺走出去，根本不結帳，也自認沒有觸法。

打砸搶目無法紀，隨意劫取財物，也不認違法，如此無法無天，強凌弱，惡劫財，沒有罪惡感，更以47號提案做保護傘，加州治安焉能改善，只有更惡化；博徹思和賈斯康就是罪犯的l「恩公」，因為他們直接命令下屬檢察官，不能重判，只能減刑。卻苦了守法的老百姓。最終難以忍受，轉而追溯治安惡化的元兇，瞄向了博徹思與賈斯康，前者已被舊金山選民罷免，後者也將步其後塵。

以進步派為傲的民主黨，目睹這兩位大將，從當年簇擁的神壇下墜，水能載舟 ，亦能覆舟，選民有權推舉政客上台，也有可能不滿極左派的施政，拖民主黨下台；尤其是所提司法改革，未見其利，反見其弊。

極左派的施政，造福極少數罪犯，卻犠牲大多數人安居樂業的權利，如何能接受？6月7日初選，選民已明白警示不再忍受，執政的民主黨焉能不正視，而備受指責的進步派怎能無視風向已變，不隨民意調整方向呢？