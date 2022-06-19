加州擬新法 無家可歸高三生保證收入5個月 每月1000元

加州研議新法，無家可歸的高三生或可獲為期五個月的保證收入。（報系資料照片）

加州 議會研議中的Senate Bill 1341草案，計畫提供無家可歸的公立高中高三生每月1000元的「保證收入」（guaranteed income），自4月開始至8月為止共五個月，且沒有附加條款。加州目前的保證收入並不包括高中學生，但SB 1341目前已經通過參議會表決，正由眾議會審查之中。

提案參議員柯提斯（Dave Cortese）表示，立法意旨在於從源頭防止更多遊民的出現，只要年輕人能夠完成高中學業，進而攻讀大學或接受職業訓練，抑或直接就業 ，都能獲得經濟能力自覓住所。先前的500元補助法案因有缺陷，因此柯提斯重新提案，並加碼到1000元。

2020-21學年的統計發現，無家可歸的公立高中學生約1萬5000名，因此SB 1341預計花費8500萬元協助這些學生完成學業。這些學生要不是寄宿在他人家中，就是在庇護所、旅館、車上或公園內過夜，因此依法定義為無固定夜間居所。

無家可歸的學生中，種族差異特別明顯。黑人占全部學生的5%，但卻占無家可歸者的7%；西裔占學生總數55%，但占無家可歸的74%；白人占學生總數的22%，占無家可歸比例僅10%。

在加州議會討論立法規範全州通用的高中生保證收入制度前，各地其實已經實施類似的保證收入制度。灣區的史塔克頓市2019年就開始提供藍領家庭為期兩年的每月500元保證收入，受領者的就業率增加了12個百分點。洛杉磯縣之後開始提供低收家庭為期三年的每月1000元保證收入，康普頓市2020年底開始實施自己的保證收入制度，長堤 市則是提供單親家庭500元的保證收入。