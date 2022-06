鑽石吧暑期露天電影、音樂會 每周三登場 至8月10日八周

因疫情 停擺兩年的鑽石吧 暑期露天電影 和音樂會,本周開始重新啓動,從6月15日至8月10日八周中,市府將舉辦八場星光露天音樂會和八場電影欣賞晚會,免費入場,歡迎民眾帶上野餐籃和保暖小毯子,每周三前往共襄盛擧。

星光露天音樂會和電影欣賞晚會每個星期三晚上6點半至8點,地點在鑽石吧Summitridge Park,1425 Summitridge Dr., Diamond Bar。

音樂會和電影欣賞會具體時間和内容分別是:6月15日晚由Beach St. A Go Go表演1960年代音樂,當晚放映「Boss Baby: Family Business」;6月22日由Tribute Tribe/Dance Dance Evolution演奏舞會音樂,放映「Salt/Pepper & Drizzle」;6月29日晚由The Kelly Boyz和洛縣警局樂隊表演愛國音樂,放映「National Treasure」;7月6日晚由Soto樂隊演奏拉丁音樂和搖滾,放映「Paw Patrol: The Movie」;7月20日晚,Electric Vinyl表演經典搖滾樂,放映「Rock Dog 2」;7月27日晚,由Bumptown表演迪斯科、老校園音樂和拉丁音樂,放映「Luca」;8月3日晚,由The U2 Experience樂隊演奏U2音樂,放映「Encanto」;8月10日,80s All-Stars演奏80年代音樂,放映「Clifford the Big Red Dog」。

其中6月29日晚和8月3日晚的音樂和電影晚會,市府將分別舉辦慶祝美國獨立和全國守望相助夜活動,6月29日晚增設兒童藝術手工和歷史教育活動,8月3日晚的全國守望相助夜活動,則鼓勵民眾走出家門,認識鄰居,共議公共安全,届時,警方也將向民眾展示最新的警消裝備,警民聯歡。

相關詳情可洽鑽石吧公園娛樂部,909-839-7070。