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鑽石吧暑期露天電影、音樂會 每周三登場 至8月10日八周

記者楊青／鑽石吧報導

疫情停擺兩年的鑽石吧暑期露天電影和音樂會，本周開始重新啓動，從6月15日至8月10日八周中，市府將舉辦八場星光露天音樂會和八場電影欣賞晚會，免費入場，歡迎民眾帶上野餐籃和保暖小毯子，每周三前往共襄盛擧。

星光露天音樂會和電影欣賞晚會每個星期三晚上6點半至8點，地點在鑽石吧Summitridge Park，1425 Summitridge Dr., Diamond Bar。

音樂會和電影欣賞會具體時間和内容分別是：6月15日晚由Beach St. A Go Go表演1960年代音樂，當晚放映「Boss Baby: Family Business」；6月22日由Tribute Tribe/Dance Dance Evolution演奏舞會音樂，放映「Salt/Pepper & Drizzle」；6月29日晚由The Kelly Boyz和洛縣警局樂隊表演愛國音樂，放映「National Treasure」；7月6日晚由Soto樂隊演奏拉丁音樂和搖滾，放映「Paw Patrol: The Movie」；7月20日晚，Electric Vinyl表演經典搖滾樂，放映「Rock Dog 2」；7月27日晚，由Bumptown表演迪斯科、老校園音樂和拉丁音樂，放映「Luca」；8月3日晚，由The U2 Experience樂隊演奏U2音樂，放映「Encanto」；8月10日，80s All-Stars演奏80年代音樂，放映「Clifford the Big Red Dog」。

其中6月29日晚和8月3日晚的音樂和電影晚會，市府將分別舉辦慶祝美國獨立和全國守望相助夜活動，6月29日晚增設兒童藝術手工和歷史教育活動，8月3日晚的全國守望相助夜活動，則鼓勵民眾走出家門，認識鄰居，共議公共安全，届時，警方也將向民眾展示最新的警消裝備，警民聯歡。

相關詳情可洽鑽石吧公園娛樂部，909-839-7070。

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