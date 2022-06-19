我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

營救加州露天晚餐派對 20日舉行

【本報訊】
演講晚餐會宣傳海報。（主辦單位）
演講晚餐會宣傳海報。（主辦單位）

三位共和黨公職參選人將於20日（下周一）舉行一場「營救加州露天晚餐派對區」，針對時政發表演說，歡迎聖蓋博谷社區華人民眾及各族裔人士踴躍出席。

主辦單位指出，加州正在沉沒 — 失業潮 、倒閉潮 、悪法掣肘商戶 、行不通的所謂 「最低工資」 、 油價飆升； 僞理念在流行文化 、傳媒和學校妖言惑眾 ，小孩們和輕信的人們被煽惑仇恨 、拆散家庭和人們被離間。社區被現屆政府在位的人分化削弱 ，人民投訴無門 。街道長年累月遍地另類 「黃金」 ！ 「金州出逃潮」 前所未有 ！ 下一個會是我們放棄加州嗎？ 加州還要再沉淪多深？ 我們是否已經太遲和沒辦法去逆轉潮局？ 還是 ，我們已經被分化與征服了？

三位演講嘉賓：加州衆議院第49區候選人布靈克（Burton Brink），退休警官，曾在洛杉磯縣警局服役長達29 年。國會衆議院加州第28區候選人霍爾曼（Wes Hallman），空軍指揮官暨高級空軍代表出席國會，軍隊服役達 27 年。國會參議員候選人馬克默瑟（Mark P. Meuser），憲法律師，訴訟加州2019年違憲，未將川普姓名列入初選選票，以及有22件訴訟案針對州長紐森

活動有簡單晚餐供應，英語演講。

時間：2022 年6月20日(週一)5:30PM

地點：美港天下 – 3319 San Gabriel Blvd, Rosemead, CA 91770

RSVP 預先報名：13元(6月18日週六11:59PM以前)

電郵 [email protected]、Facebook活動頁或Telegram)

届時出席 ：18元

街道有免費停車位

加州 紐森 油價

上一則

Target降價清倉 搶手商品銷售一空

下一則

孫子婷現代舞奪冠 柏林芭蕾舞團邀進修

延伸閱讀

營救加州露天晚餐派對20日舉行

營救加州露天晚餐派對20日舉行
國會暴亂╱證據未分享 司法部與眾院調查委會緊張升高

國會暴亂╱證據未分享 司法部與眾院調查委會緊張升高
加州槍械強制責任險議案 捲土重來

加州槍械強制責任險議案 捲土重來
加州減用單次餐具法生效半年 各縣執法牛步

加州減用單次餐具法生效半年 各縣執法牛步
加州回收法提案難認同 環團堅決11月公投

加州回收法提案難認同 環團堅決11月公投
全美人口最多元化城市 灣區海沃奪冠

全美人口最多元化城市 灣區海沃奪冠

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見