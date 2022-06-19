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孫子婷現代舞奪冠 柏林芭蕾舞團邀進修

記者張庭瑜／洛杉磯報導
孫子婷於YAGP表演時劇照。（林玫君提供）
孫子婷於YAGP表演時劇照。（林玫君提供）

父母來自台灣的11歲女孩孫子婷（Kiera Sun），屢次在世界舞蹈比賽中奪得冠軍，更因此獲得德國知名芭蕾舞團、柏林國家芭蕾舞團（staatsballett berlin）提供的獎學金前去進修。而看似天之驕女的背後所付出的努力，卻不是常人所能想像。

孫子婷於The Dancer Awards比賽時表演。（林玫君提供）
孫子婷於The Dancer Awards比賽時表演。（林玫君提供）

孫子婷2010年出生，六歲時父母就帶她參加舞蹈班，他們起初只是想讓女兒多方面嘗試不同的才藝班。然而，孫子婷在接觸舞蹈的那一刻，就與舞蹈結下不解之緣，並於七歲時贏得Show Stopper舞蹈比賽冠軍，此後吸引了許多舞校的星探，讓她參加的比賽及代言邀約不斷。

一開始她其實是由體操入門，但父母擔心對她未來體型的發育有影響，便讓她轉學舞蹈。他們也沒想到從此孫子婷便一路騰飛，在舞蹈世界如魚得水，在學習現代舞之外，也學了古典芭蕾。而在贏得比賽後，她的母親便帶著她每年在各地參加不同的大小比賽磨練膽識。

孫子婷的父母表示，他們支持女兒，希望讓她毫無顧慮的一路往上爬。或許是在家人的影響之下，孫子婷及她的哥哥皆對音樂舞蹈都很有天賦。孫子婷主要是在舞蹈上極具天賦，哥哥則擅長六種樂器。倆兄妹也時不時打趣說，未來要合開工作室，一人教樂器，一人教舞蹈。 

孫子婷於YAGP獲得Hope Award(整體最佳表現獎)。（林玫君提供）
孫子婷於YAGP獲得Hope Award(整體最佳表現獎)。（林玫君提供）

而在參與了許多大小賽事後，孫子婷受邀參與2021的美國青年大獎（Youth America Grand Prix，簡稱YAGP）世界比賽，贏得現代舞冠軍，同年更獲得紐約音樂與戲劇藝術學院（New York Conservatory for Dramatic Arts，簡稱NYCDA）不分舞種總冠軍。

但在舞蹈冠軍光榮的背後，隱藏的是每週20小時的魔鬼訓練。奶奶林玫君透露，每天放學後孫子婷便要參與舞蹈訓練，但即使在這樣緊湊的行程下，孫子婷的課業還是維持全A。對此，孫子婷表示，一路走來她也有感覺很累、想放棄的時候，但最終還是決定回來再跳，不單單因為來自身邊親朋好友的支持，而是自己也十分享受跳舞的每一個時刻。

林玫君表示，一路看著子婷走來，看到她除了犧牲睡眠及社交玩樂的時間，感到心疼之餘，也十分為孫女感到驕傲。更表示家人們都為她感到十分驕傲，希望她成為下一個台灣之光。

目前孫子婷分別收到了來自德國的柏林國家芭蕾舞團，及NYCDA所提供的大學獎學金，而在今年7月會再次參加The Dancer Awards研討會，與各地舞者進行舞蹈交流賽。

孫子婷及家人合影。（林玫君提供）
孫子婷及家人合影。（林玫君提供）

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