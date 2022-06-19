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需求降 南加汽油價六天跌五次

洛杉磯訊
洛杉磯地區油價高居全國之首，終於看到連跌幾天。（記者楊青／攝影）
洛杉磯地區油價高居全國之首，終於看到連跌幾天。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣的汽油價格過去六天內下跌五次，每加侖平均下降14美分，目前汽油價每加侖6.43美元左右。

南加州汽車俱樂部的企業傳播部（Automobile Club of Southern California's corporate communications）經理舒佩（Doug Shupe ）表示，下降的原因很有可能是過去一週內的經濟動盪及消費者因飆漲的汽油價格而對需求略有下滑所導致的。

現今平均價格連續16天創下紀錄，於6月13日曾一度下跌10美分，然後於6月14日再創歷史新高，升至6.462美元，而根據美國汽車協會和石油格信息服務（AAA and the Oil Price Information Service）的數據顯示，總價格比一周前低28美分，但相比一個月前高出34美分，比一年則高出約2.18元。

橙縣的價格則下跌了1.8美分，總價格跌至6.367元，相比一個月前高出29.4美分，比一年高出則約2.165元。

自2月24日俄烏戰爭開打以來，洛縣的平均油價上漲了1.634元，美國汽車協會公關部經理格羅斯 (Andrew Gross) 表示，這場戰爭帶給了石油市場一定的衝擊，導致了石油成本居高不下。

根據美國能源信息署（US Energy Information Administration）的數據顯示，原油成本比市價大約一半而已，其中價格包括組成、生產、分銷、及所有參與生產、分銷和銷售的間接成本、包含了煉油廠所支付的稅款和碳抵消費用。

油價有望持續下跌。（截至unsplash）
油價有望持續下跌。（截至unsplash）

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