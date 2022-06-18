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洛市11月公投「豪宅累進加稅」 500萬元以上另課4%產業稅

編譯組／綜合報導
洛市公投新提案，增加豪宅交易產業稅，做為興建合宜住宅的基金。(洛杉磯市住屋局)
洛市公投新提案，增加豪宅交易產業稅，做為興建合宜住宅的基金。(洛杉磯市住屋局)

2022年11月大選時，洛杉磯市民又多了一項公投提案需要表態。洛市議會16日全票通過名為「House L.A.」的加稅提案，一旦過關，未來超過500萬元的房產交易將課以額外的4%產業稅，超過1000萬元的房產交易增為5.5%。

高價住宅、商業地產都將納入，但是合宜宅(affordable house)將被排除。提案並希望設立市民監督委員會，制定經費使用綱領，執行住宅需求評估，監督計畫實施進度，並審查經費開支。

此一提案意在增加每年8億元的稅收，並在未來十年內增加2萬6000戶合宜宅。支持者包括大眾運輸聯盟、工會、遊民服務團體；反對者包括商業團體與反對加稅團體。

商業團體BizFed已經表態反對，因為洛市已經傷害商業利益，而且讓小型公司更難生存，而且大型企業可能將增加的稅額轉嫁給承租者。Howard Jarvis Taxpayers Association則說，將會展開一場資金充足的反制行動，因為加州的稅目已經多如牛毛，再加稅只會讓企業逃得更快。

支持方則認為，House L.A.只會影響3%的房地交易，每年約1000筆，但增加的稅收卻可以創造更多宜居宅，幫助低收家庭免於餐風露宿。倡議團體ACT-UP認為，合宜宅沒有穩定的資金來源，市府雖然有地產開發的規費，但卻不足以支應合宜宅費用。

加州 遊民 洛杉磯

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