莫哈維沙漠種大麻 十餘名華人被捕認罪

非法種植大麻，五名華人被捕。（檔案圖）

聖伯納汀諾縣警方日前在莫哈維沙漠區域掃蕩非法種植大麻 農場，當局稱十餘名華人 嫌犯中，被拘捕的五人已與檢方達成認罪協議，其他外逃嫌犯也陸續被抓。

5月被拘押現已認罪的五名被告，分別是林程（Cheng Lin，譯音）30歲、林武（Wu Lin，譯音）33歲、劉巧燕（Qiaoyan Liu，女，譯音）35歲、何忠貴（Zhonggui He，譯音）60歲，以及何明峰（Mingfeng He，譯音）35歲，目前均與聖伯納汀諾縣檢方達成認罪協議，聖縣高等法院記錄顯示，五名被告獲判不同刑罰，有人獄刑有人緩刑。

據報導，執法人員於2022年3月初對莫哈維沙漠Newberry Springs一處五英畝物業搜查時，在地下發現一個利用多個貨櫃組合的掩體設施。掩體長230呎寬60呎，總計包括30個貨櫃，置於地下15呎，圍成一個大面積非法大麻農場，種植大麻超過6000株，估計可以加工成品約3000磅，在黑市可以賣到460萬元至900萬元。縣警局曾於2020年8月搜查，當時有八個溫室大棚被用於種植大麻，執法人員查獲大麻2000株，加工成品大麻100磅。

縣警局發言人表示，另外四名嫌犯均被捕等待開庭。位於Newberry Springs的用於非法種植大麻物業，可能被沒收及拍賣 ，挪作他用。