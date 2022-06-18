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證嚴法師 獲選「美國國家發明家科學院」發明家院士

聖迪瑪斯訊 
證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」發明家院士。（慈濟美國總會提供）
證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」發明家院士。（慈濟美國總會提供）

慈濟基金會創辦人證嚴法師獲選為「美國國家發明家科學院」（National Academy of Inventors，簡稱NAI）的發明家院士。該院於6月15日在鳳凰城，為2021年當選的164位院士舉辦第11屆院士認證典禮，慈濟美國總會執行長曾慈慧代表證嚴法師出席，領取該院頒發的院士認證獎牌。 

曾慈慧表示，證嚴法師以「慈濟科技大學」（Tzu Chi University of Science and Technology ）領導人身分，因慈濟在引領全球草藥醫學（Herbal Medicine）的研究開發，獲「美國國家發明家科學院」以其「醫學和醫藥、科技相關研發領域的多項成就，產生卓越的貢獻與巨大影響力」而頒發院士認證。證嚴法師所代表的慈濟，也是本屆唯一的佛教科研單位。 

「美國國家發明家科學院」的院士認證，為美國授予學術創新科研專家的最高榮譽之一；每位新認證的院士，至少需要三名院士推薦，超過20名評估委員會的院士投票通過。截至2021年，該院在全球認證1567名院士，其中有 165 位為大學或研究機構的校長和高層領導；642名美國國家科學院、工程院和醫學院院士；45名入選國家發明家名人堂；63名美國國家技術與創新獎章和美國國家科學 獎章獲獎者；和 45 位諾貝爾獎得主，以及其他獎項和榮譽的得獎人。

2021年認證的院士來自全球116 所研究單位，共同擁有超過 4800 項已授權的美國專利。其中有33名美國國家科學院、工程院和醫學院院士、三位諾貝爾獎獲獎者。 

慈濟美國總會執行長曾慈慧(左三)代表證嚴法師出席，領取該院頒發的院士認證獎牌。 ...
慈濟美國總會執行長曾慈慧(左三)代表證嚴法師出席，領取該院頒發的院士認證獎牌。 （左三，慈濟美國總會提供）

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