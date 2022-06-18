加州減用單次餐具法生效半年 各縣執法牛步

禁止無條件提供單次餐具的法規生效半年，但是各縣仍在宣導階段。（示意圖，報系資料照片）

加州 去年通過Assembly Bill 1276限制餐廳提供單次餐具、吸管與調味包，上路半年後，雖然可以開罰，但各縣仍在宣導階段，希望餐廳自發減少免洗餐具用量，顧客也能習慣需要才索取餐具。AB 1276的規定是，違法者單次罰鍰25元，每年總計不得超過300元，連鎖企業如Starbucks已經對加州的營運方式做出調整。

洛杉磯 ：縣府發言人Steven Frasher強調，洛縣的環保立法本來就早於各地，除了已經禁止單次塑膠用品、保麗龍餐盒、塑膠袋，早在州法實施之前，也就已經開始禁止店家主動提供單次餐具。目前的執法由公務局（Public Works）負責縣屬地，洛杉磯市區內因有更嚴格的單行法規，因此執行上沒有困難。

聖地牙哥 縣：縣府環境衛生局負責執法，方式比照2018年的Assembly Bill 1884，勸導店家不要主動提供即棄餐具給顧客。縣府發言人Donna Durckel表示，未來半年的執法方式還是差不多，希望店家主動配合，並搭配督導訪視。就像AB 1884的執法初期，縣府希望店家與顧客都知道，他們不是不能索取或提供單次餐具，而是有需要才拿。

佛瑞斯諾、橙縣、河濱、聖伯納汀諾縣仍以勸導為主。聖伯納汀諾縣發言人Felisa Cardona表示，該縣的公衛局負責執法，並從7月1日起開始定期巡查，以期減少汙染品的用量。聖地牙哥縣的倡議團體Surfrider Foundation強調，AB 1884與AB 1276的原意本來就是從源頭開始減少不環保用具的量，因此最關鍵的是顧客有需要才索取，店家不主動提供。