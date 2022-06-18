加州回收法提案難認同 環團堅決11月公投

塑膠製品回收恐將成為11月投票時的另一戰場。（美聯社）

環保機構Natural Resources Defense Council、California Coastal Commission年初就一直推動11月公投 表決是否執行「加州 回收暨塑膠污染減量法」（California Recycling and Plastic Pollution Reduction Act），雖然加州參議員 艾倫（Ben Allen）本周發起的議會提案希望緩頰，但是環保團體仍不滿意，年底似乎非得公投大戰不可。

回收暨減量法要求，所有單次塑膠包裝與餐具，2030年之前都要使用可回收、可再用或可分解的材料，同時，單次塑膠製品產量減少25%。另外，該案除了禁用保麗龍外，還要求製造商與分銷商必須為每件製品繳納一美分的稅金。

艾倫的提案則是希望在環保與廠商利益間取得妥協，除了不禁用保麗龍外，卻也要求在2025年之前將保麗龍的回收率提高至20%。聯邦環保署的統計，目前的保麗龍的回收量才3.6%而已。只是，環團對提案仍不埋單，認定艾倫讓步太多，而且讓製造商負責回收，根本就是「監守自盜」，跟要求菸商反菸一樣荒謬，因此堅決推動公投，讓CalRecycle負責回收。

不過艾倫認為，由製造商負責回收才能讓他們確實知道回收的困難，從而落實加州的高標。而他的提案也要求單次塑膠餐具廠商2032年前減產25%，並每年支付5億元的環保回饋金。全球最大製造商Dart Containers在談判中雖未對艾倫的主張表態，但卻也願意依立法途徑解決爭議。其他環團，如Nature Conservancy、Ocean Conservancy、Azul與Oceana也願意支持提案。

加州境內目前沒有塑料回收廠，但塑料回收與分解必然牽涉到有毒廢棄物的處理問題，而由製造廠負責回收塑料，最後結果很可能是導致加州出現塑料回收廠，環保團體認為這樣的問題更大。但是持平而論，加州之所以可以一直不設塑料回收廠的原因，在於大量塑膠垃圾都「外銷」到中國了，但中國在兩年前開始拒收後，才衍生出加州日趨嚴峻的塑膠回收問題。