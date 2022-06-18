我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

加州回收法提案難認同 環團堅決11月公投

編譯組／綜合報導
塑膠製品回收恐將成為11月投票時的另一戰場。（美聯社）
塑膠製品回收恐將成為11月投票時的另一戰場。（美聯社）

環保機構Natural Resources Defense Council、California Coastal Commission年初就一直推動11月公投表決是否執行「加州回收暨塑膠污染減量法」（California Recycling and Plastic Pollution Reduction Act），雖然加州參議員艾倫（Ben Allen）本周發起的議會提案希望緩頰，但是環保團體仍不滿意，年底似乎非得公投大戰不可。

回收暨減量法要求，所有單次塑膠包裝與餐具，2030年之前都要使用可回收、可再用或可分解的材料，同時，單次塑膠製品產量減少25%。另外，該案除了禁用保麗龍外，還要求製造商與分銷商必須為每件製品繳納一美分的稅金。

艾倫的提案則是希望在環保與廠商利益間取得妥協，除了不禁用保麗龍外，卻也要求在2025年之前將保麗龍的回收率提高至20%。聯邦環保署的統計，目前的保麗龍的回收量才3.6%而已。只是，環團對提案仍不埋單，認定艾倫讓步太多，而且讓製造商負責回收，根本就是「監守自盜」，跟要求菸商反菸一樣荒謬，因此堅決推動公投，讓CalRecycle負責回收。

不過艾倫認為，由製造商負責回收才能讓他們確實知道回收的困難，從而落實加州的高標。而他的提案也要求單次塑膠餐具廠商2032年前減產25%，並每年支付5億元的環保回饋金。全球最大製造商Dart Containers在談判中雖未對艾倫的主張表態，但卻也願意依立法途徑解決爭議。其他環團，如Nature Conservancy、Ocean Conservancy、Azul與Oceana也願意支持提案。

加州境內目前沒有塑料回收廠，但塑料回收與分解必然牽涉到有毒廢棄物的處理問題，而由製造廠負責回收塑料，最後結果很可能是導致加州出現塑料回收廠，環保團體認為這樣的問題更大。但是持平而論，加州之所以可以一直不設塑料回收廠的原因，在於大量塑膠垃圾都「外銷」到中國了，但中國在兩年前開始拒收後，才衍生出加州日趨嚴峻的塑膠回收問題。

加州 公投 參議員

上一則

陰了又陽 反覆染疫人數增

下一則

美股或成U型走勢 專家建議「現金為王」

延伸閱讀

SHSAT準備課程 市議員提案：應為全市學生提供

SHSAT準備課程 市議員提案：應為全市學生提供
乾旱頻仍 加州未記取教訓

乾旱頻仍 加州未記取教訓
加州空域頻傳失事 海軍暫停軍機勤務

加州空域頻傳失事 海軍暫停軍機勤務
禽流感入侵西南部 亞利桑納州傳首例

禽流感入侵西南部 亞利桑納州傳首例
退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣

退休上將艾倫涉卡達非法遊說 資料遭FBI查扣
「艾倫秀」播出20年最後一集 她陳述「勇敢做自己」

「艾倫秀」播出20年最後一集 她陳述「勇敢做自己」

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08

超人氣

更多 >
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍
向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年
中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點