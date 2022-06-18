衝浪聖蓋博音樂節 閃亮登場

南灣藝術團表演夏威夷草裙舞熱情奔放。（記者丁曙／攝影）

「衝浪聖蓋博 」(Surf's Up San Gabriel) 16日晚在聖蓋博大劇院（Mission Playhouse）正門前小廣場閃亮登場，揭開了2022夏季音樂節序幕；現場吹拉彈唱，載歌載舞，啤酒快餐，美味可口，讓幾百位市民度過了快樂一晚。

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當晚開幕式由市長丁言愉主持，他說，夏季音樂節是聖蓋博谷社區的傳統，市府邀請藝術團體演出，組織商家提供飲料美食 ，讓市民和孩童享受夏夜休閒時光；尤其是在疫情 肆虐兩年半後，市民重回往日好時光倍感珍惜。

市議員吳程遠和里維拉（Carina Rivera），分別用普通話、廣東話、台灣話和西班牙語，歡迎族群多元化的聖蓋博市民和周邊城市居民參加衝浪音樂節，欣賞藝術，振興商業，娛樂家庭。

PEZ Cantina為音樂節提供啤酒、葡萄酒、水果酒等飲料助興。（記者丁曙／攝影）

音樂節開幕式從當晚6時開始至9時30分落幕，南灣藝術團（South Bay Luaus）率先登場表演夏威夷草裙舞蹈，揮動花環，熱情奔放；聖蓋博市和周邊城市小朋友扭腰搖起了呼拉圈，貼身轉圈不落地，引得掌聲喝采；藝術團體Woody and the Longboards樂隊演出「海灘男孩」（Beach Boy）等曲目，邊彈邊唱，歌聲歡快。

衝浪聖蓋博夏季音樂節登場，市長丁言愉（中）和市議員吳程遠（左）、里維拉主持開幕式。（記者丁曙／攝影）

配合音樂節，兩輛餐車開到劇院前街沿，美食菜單琳瑯滿目，觀眾排隊選購。PEZ Cantina的啤酒葡萄酒花園，現場為觀眾提供啤酒、葡萄酒和瑪格麗塔酒（margaritas），以及多種水果飲料，自費買酒，濃淡隨意，愜意品嚐。

聖蓋博前市議員卜君毅（Jason Pu）也出席了晚會，他說，疫情之前，聖蓋博市就已舉辦夏季音樂節，受到市民歡迎。近悅遠來，周邊城市也有不少居民參加，吃喝玩樂，拉動消費，刺激地方經濟，如今恢復舉辦，十分親切。

當日下午2:00起到晚上11:00時，聖蓋博市米迅大街（Mission Drive）的Santa Anita和 西Broadway之間的路段封街，路面舉辦音樂節，場面大，攤位多。未來兩個月，聖蓋博市還有一系列專場音樂會和節目演出。