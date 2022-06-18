陰了又陽 反覆染疫人數增

曾有研究估計，人們在感染新冠病毒三個月後可能會再次感染，但由於Omicron極為獨特，可能導致人體防禦力衰減更快。（Getty Images）

國會議員 Maxine Waters上周在洛杉磯市中心參加峰會，幾天後新冠檢測 呈陽性。這是她不到兩個月內第二次檢測呈陽性。

據NBC電視台報導，直到最近，許多感染過新冠的人還認為，他們在數月或數年內不會再次感染。但研究人員表示情況並非如此，「看到人們第二次和第三次檢測呈陽性，我並不感到驚訝」，南加大 凱克醫學院的傳染病專家Saahir Khan說，「病毒變異得非常快」。

不僅是Khan，許多醫生都表示，如果感染了Omicron的BA.1或BA.2變種，獲得的抗體可能無法完全抵抗目前在南加傳播的新BA.4和BA.5亞變種的侵害。「病毒的變異越來越多，隨著時間推移，針對先前變種的抗體提供的保護則越來越少」，Khan說。

但公共衛生專家表示，第二次和第三次感染通常可以控制。約翰霍普金斯大學的彭博公共衛生學院的Amesh Adalja說，「這些再次感染的問題是它們變得越來越溫和，甚至不太可能讓你打電話給醫生」。

那麼，在第一次感染後多久，可能會第二次或第三次感染新冠？美國衛生福利部長貝塞拉(Xavier Becerra)上周一檢測再次呈陽性，距離他第一次檢測呈陽性還不到一個月。Khan表示，「我沒法說當你再次感染時，有一個嚴格而快速的時間表。只是你的保護力會隨著時間的推移而減弱，在幾個月的時間裡」。

公共衛生專家表示，目前可用的疫苗 可能無法防止再次感染新變種，但今年秋天推出一類新疫苗可能提供更廣泛的保護。

「新冠病毒通過空氣傳播，特別是在人們共享相同空氣的室內空間。因此，防止再次感染的方法是在室內戴上口罩，尤其是在很多人聚集的高風險情況下，例如機場和超市」，Khan表示。