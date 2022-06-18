槍擊案頻仍 挑戰兒童精神健康

邁阿密Jackson Health System的精神科醫師Eddy Molin。（視頻會議截圖）

少數族裔媒體服務中心與邁阿密-戴德縣的全國精神病聯盟協調，17日提供兩場精神健康會議。第二場會議的主題是邁阿密-戴德縣(Miami-Dade)聚焦全國的趨勢，兒童及青少年在精神健康方面挑戰的高升。

會上表示，根據在邁阿密-戴德縣的精神科護士在接觸到孩童時所看到的一個現象，在過去三個月以來大規模的槍擊 案，在年輕人群中引起恐懼及焦慮。現象顯示青少年中出現一些憤怒及反抗情緒，但用更嚴格的紀律約束孩子並不是一個有效的應對方式。而這只是在全國兒童及青少年精神疾病增加的諸多挑戰中的一個。會議邀請了醫療專家、輔導員及父母，以其專業知識及個人經驗，來解釋這些精神疾病增加並討論年輕人需要什麼，父母及監護人能做些什麼。

孩童數據(KidsData)人口研究辦公室主任Beth Jarosz表示，2019至2020年，全國15至19歲的自殺率大幅上升，其中加州 上升33%。另外自殘導致住院的比例、無意的用藥過量或中毒也同樣上升。其中高風險群體包括原住民、少數群體、童年有經歷過逆境的群體、被霸凌、遊民、寄養兒童等。她提出應對之道是需要擴大獲得心理健康服務的機會，降低兒童的逆境，打破代際之間的暴力循環，尤其關注最高危群體。

邁阿密全國精神疾病聯盟的工作人員Estephania Plascencia。（視頻會議截圖）

邁阿密Jackson Health System的精神科醫師Eddy Molin表示，過去兩個月看到住院率上升，很多孩子有焦慮和行為控制方面的問題，這很容易和槍擊案、社交媒體聯繫起來看。他指出社媒是一個很強大的影響工具，會影響思考方式，如果一直處於社交媒體的影響中，會感到孤立。他舉例發現孩子不願起床，可能是陷入抑鬱中，有些跡象家長容易忽略甚至採取嚴厲的態度，而孩子有些症狀出現，家長則會施以懲罰。這可能讓情況朝著錯誤方向發展，家長和孩子交流很重要。

亞裔父親和教育工作者Joshua Ho。（視頻會議截圖）

邁阿密全國精神疾病聯盟（NAMI）的工作人員Estephania Plascencia分享了個人經歷，她表示從小學時就感受到抑鬱和焦慮，注意力不集中，應對學業很掙扎，覺得自己能力不足，影響了自信心。上大學時愈發嚴重，不想回覆朋友信息，覺得生活沒有意義。終於在同學的勸導下求醫服藥，開始正視自己的負面情緒。

亞裔 父親和教育工作者Joshua Ho也分享自己經歷，透露自己的孩子早先也曾出現精神症狀，當時很生氣，後來才找了心理咨詢師。他反省表示，作為亞裔父親，很多時候要更耐心細心一點。他注意到會上展示的統計數據，表示每一個數據後都是活生生的人，有自己的名字，他表示不希望兒子成為數據中的一個。