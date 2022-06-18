美妝大師畫「瞇瞇眼」 亞裔怒：刻板印象取悅西方民眾

化妝前的模特。（視頻截圖）

近日，美國彩妝大牌Natasha Denona（以下簡稱ND）發佈在Instagram上的一則「「如何為單眼皮畫眼線」的教學視頻」引風波。該視頻中，ND創始人、美妝大師Natasha Denona展示如何為一名亞裔 模特畫眼線。許多亞裔網友看到影片中模特妝前與妝後的對比，感到被冒犯，紛紛留言表達不滿；更有甚者稱，這個妝容有歧視 亞裔之嫌；而Natasha Denona本人的回覆讓更多網友氣憤。

影片來源自:世說新聞小組

ND是美國知名彩妝品牌，深受包括亞裔在內的消費者喜愛。ND的Instagram帳號有超過130萬的粉絲。而該品牌創始人Natasha Denona常在Instagram上分享化妝視頻。6月12日，Natasha Denona上傳了一則名為「如何為單眼皮畫眼線」的視頻，分別展示單眼皮女生的濃妝與日常妝容的畫法。從視頻中可以看出，這名亞裔模特在化妝前，其實有著內雙眼皮，而且眼睛大而圓，在化妝過後，因為加上兩條黑色的飛挑眼線，從視覺效果看，模特的眼睛從內雙眼皮的大眼睛，變成狹長的單眼皮小眼睛。 亞裔模特被畫稱飛挑眼。（視頻截圖）

這條視頻放出之後，立刻引發很多亞裔網友的不滿。稱這種眼線化法是對亞裔的刻板印象，甚至有人說她是種族主義者。其中一條評論說，「喜歡你眼線的畫法，但我們亞裔一般不會這麼畫眼線。」Natasha Denona本人立即在這條留言下回覆，「謝謝你，這個視頻主要是為了啟發你，因為你從不這麼畫眼線。」

這條回覆一出，讓本就不滿的網友更加憤怒。有網友認為這是白種人對其他族裔的傲慢，該網友評論：「她想啟發我們亞洲人，歷史上白人總喜歡啟發別的族裔，但這些装扮其實並不適合他們。」還有網友指出，標題為單眼皮眼線教程，但裡面的模特根本不是單眼皮。更有網友表示，這就相當於讓黑人用白色粉底，遮蓋原有膚色；這根本不是突破常規的化妝方法，就是歧視。

在眾多網友的譴責下，ND刪除了所有平台上的這則化妝視頻，並在Instagram發佈了一段六分鐘的道歉視頻。Natasha denona在視頻中表示，她在業界有將近25年的資歷，並與諸多名人合作過，對於自己的化妝嘗試是較為大膽前衛的，妝容上沒有針對性，也不是蓄意冒犯亞裔。至於一些讓網友更生氣的留言回覆，她解釋自己是克羅地亞出生，在德國長大，可能在英文的表達上用詞不太正確。

不過有網友對此並不買帳，因為道歉影片屬於IG的限時視頻，只在24小時內顯示，逾時就消失。網友感覺缺乏誠意。其次對於娜塔莎的英文不好的說法，有網友認為就是狡辯，因為從她其他視頻與平時發言看，她的英文其實很不錯。 Natasha Denona發佈道歉視頻。（視頻截圖）

近幾年，大品牌廣告中打造的亞裔形象常常「踩雷」，大陸品牌三隻松鼠、義大利 品牌DG、大陸攝影師陳漫為Dior所拍攝的廣告都在華人圈引起不小風波，三起爭議事件皆採用丹鳳眼模特並在眼部刻意營造小眼的感覺，而DG的廣告更讓模特刻意使用筷子夾取披薩，讓網友們接連砲轟，抗議品牌方為刻意扮醜、選取迎合西方人喜好的刻板印象來去取悅西方民眾。