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報導種族歧視新聞 應避敏感詞彙

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
勞瑞分享遇到種族歧視的判斷方法。（記者張庭瑜╱攝影）
勞瑞分享遇到種族歧視的判斷方法。（記者張庭瑜╱攝影）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）與加州非洲裔媒體（California Black Media），6月17日召開種族歧視及仇視相關報導研討會，主題為「稱呼別人為種族歧視者是誹謗嗎？」，共同探討報導用詞的適當性和準確性。建議對種族歧視的報導，應公正及客觀的報導事情全貌，而非引用個人觀點及敏感詞彙

新聞自由記者委員會的勞瑞（Kamesha Laurry）曾擔任北歐化工新聞基金會中針對種族平等議題研究員，並在這次研討會中為許多參與民眾及媒體，帶來不同的新觀點及案例分享，而主要目的則是基於近年來誹謗訴訟的案件數量顯著增加，通常是針對種族歧視或白人至上主義的指控，然而這些訴訟只是為了懲罰或騷擾個人或新聞機構的合法報導，訴訟本身則是毫無根據及意義的。新聞界所能提供的只是在事前提供各種策略、或是於事後為他們最大限度提供法律辯護。因而產生了這次研討會來研究及適當培訓。

勞瑞提到在現今大環境下，新聞從業者每天會遇到的人形形色色，很有可能不小心就被指控是種族主義者、新納粹或共產主義者，因而承擔起不必要的法律責任。生活中有許多人因為膚色不同，對他人產生負面意見或是動粗，包括一些凱倫們（泛指那些提出超出正常範圍要求的白人女性，或是利用白人特權來胡作非為的女性）所引發的爭議事件。

隨後勞瑞在研討會中播放了幾條白人主義者針對有色人種有過激反應的影片，及分享了在網路上因言詞不當被提告的案例，詢問與會者們若是遇到相同情景該如何應對？有超過41％的人選取了「稱呼對方為種族歧視者」，但勞瑞也指出，現在選取的答案是基於自身的觀點，而在報章媒體上時，新聞從業者還是得先調查清楚事情由來，是否基於事實，以及稱呼對方特定名稱時，是基於個人觀點或是既定事實。

勞瑞也提及大多數時候，法庭會基於描述種族歧視時，引用事件、數量、及雙方和見證人的陳述來驗證，而媒體從業者也正是解開這類事件的鑰匙，他們所能做的就是公正及客觀的報導事情全貌，而非引用個人觀點及敏感詞彙進行報導，並分享八個可能會應對的問題來自我審視。

種族歧視 加州 白人至上

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