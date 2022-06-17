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聖地牙哥男闖公寓借浴室 女屋主拒絕險被勒死

編譯組／綜合報導
聖地牙哥縣警局16日逮捕一名男子，該男子闖入女子住宅，並企圖勒死她。（FOX 5）
聖地牙哥縣警局16日逮捕一名男子，該男子闖入女子住宅，並企圖勒死她。（FOX 5）

FOX 5電視台報導，一名男子15日涉嫌闖入北縣（North County）一名女子家中，並企圖勒死她，所幸鄰近居民趕到協助擊退歹徒。聖地牙哥縣警局也於16日清晨逮捕在逃嫌犯。

縣警局警長克里斯勒（George Crysler）表示，該事件發生於15日下午5時45分左右，這名女子在聖縣北部小鎮安辛尼塔斯（Encinitas），Hygeia路（Hygeia Ave.）800號街區遛狗後，正準備進入家門。當時53歲的克勞福德（Shane Anthony Crawford）走進該女子身後，要求使用其浴室。

這名女子拒絕克勞福德要求後，逕自打開門準備進入，此時克勞福德上前抓著她，把她推到屋內，勒其頸部。

聽到襲擊聲響，另一位居民趕來協助。 克里斯勒說，該居民奮勇擊退克勞福德，將克勞福德趕出住宅，他驅車駛離現場。

警方透過受害者對嫌犯和車輛描述追捕克勞福德。他們將車停在附近，另一名女子正慢跑的路邊。警方稱，他們認為克勞福德可能會試圖襲擊這名女子，並上前干預。

根據監獄紀錄，警方於16日凌晨1時45分將克勞福德逮捕，被治安部門描述有「暴力犯罪史」，且曾因酒駕被保釋。目前尚不清楚該受害女子情況。

暴力犯罪 監獄 聖地牙哥

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