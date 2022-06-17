黃埔軍校98年校慶 90歲最年長校友蒞臨：終身官校

出席校友合影。（記者張庭瑜／攝影）

黃埔陸軍官校98周年校慶校友會6月15日在聖蓋博 市（San Gabriel）舉辦，許多軍校學長學弟共聚一堂同慶校慶，出席者中還有90歲的學長親自到場與學弟共憶軍中往事，這位年齡最大的學長更表示「一日官校， 終身官校」。

出席的校友包括前洛杉磯 僑教中心主任張學海、退伍軍人協會副理事長楊震南、秘書長王北寧等人。

在這次校友會也進行交接，前任會長顧穗生在擔任近20年後，卸職交棒給陳百齊成為下任會長。顧穗生表示，他從2002年開始擔任會長，很開心有學弟願意承擔起會長一職，也希望未來有更多學長或學弟從台灣來，讓校友會繼續延續。目前校友會除新任會長為陳百齊，尚有副會長李曉安，總幹事陳飛虎，財務長王聖階。

校友會會長交接，新會長發表感言。左一為新會長陳百齊，左二為卸任會長顧穗生。（記者張庭瑜／攝影）

陳百齊表示，往年校慶校友會出席人數非常踴躍，但近年來因疫情 關係，人數稍稍下降。但還是有許多學長雖然因病臥床，還是積極想參與出席，特地委託學弟帶紅包想為校友會盡一份心力，而現在校友會約200人左右。

陳百齊表示，在官校讀書時，有許多好玩的回憶，其中印象最深刻的，還是學長們的特別關照，讓他比起同儕更有機會鍛鍊身體。他也表示，由於以往官校學生之間特別緊密，讓在洛杉磯的校友們都更珍惜來之不易的緣分，校友會除了年度同慶校慶之外，許多學長們也會在平日互相關照，分享生活瑣事。

90歲校友鄭朝新。（記者張庭瑜／攝影）

現年90歲的校友鄭朝新表示，來洛市以後，經由同學介紹才發現校友會的存在，之後都會出席參與活動，與同學們懷念校園生活。

談到校友會未來發展，陳百齊表示，希望未來可以找回更多校友加入校友會，不論是剛來洛杉磯，還是比較年長的，都歡迎加入。希望能找到更多校友還有一個原因是，不希望許多比較年邁的學長們臥病在床時沒人關照關心，所以在擔任會長後的首要任務，就是找回校友們及把校友會傳承下去。