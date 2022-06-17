乾旱頻仍 加州未記取教訓

加州長期乾旱，農民儲水備用。（加州水資源管控委員會網站）

加州 已經不是第一次面臨極度乾旱了，但是政府與民眾從2015年前車之鑑中學到教訓了嗎？有，也沒有。加州人經過2015年的大旱後確實用水愈省愈多，但是時間一久就又開始變多；限水的同時導致地下水超抽，未做補回的後果是地層下陷；佚水截流與廢水回收雖有進展，但是顯然還有進步空間；最後是鮭魚與森林的大量減少，一旦滅絕就是加州不可挽回的災難。

節水：前任州長布朗的節水政策確實影響長遠，每人每日用水量降到90加侖，但是人都是健忘的，2022年的用水又比2020年增加了18%。但是專家認為景況不全然悲觀，因為2015年的教訓，加州人多半已經換成省水家電，草坪也換成耐旱品種，類似Assembly Bill 1668與Senate Bill 606的節水法案也陸續實施，未來一定會逐漸見效。但是加州還是有改進空間，例如Pacific Institute就發現，都會區的用水量還可以再減48%。

加州回收水資源有助於減緩乾旱。（加州水資源管控委員會網站）

地下水：2014年通過的「永續地下水源管理法」（Sustainable Groundwater Management Act of 2014）代表加州水資源管理的一大進展，但缺點是預告期太長，導致許多農民趕在新法生效前大抽特抽，以致中央山谷部分地區已經出現地下水枯竭，甚至地層下陷的情況。因此，戴維斯加大的水資源專家Jay Lund就說，政府必須教會農民，抽取地下水之後，必須在豐水期回灌水源。加州政府這兩年雖然開始亡羊補牢，但是傷害已經發生。

截流與回收：2018年的公投通過了Measure W，試圖截住更多暴雨 期的地表佚水，但是洛杉磯 時報2022年的調查發現，撥款進度緩滿，50年後全部完工才能每年截住980億加侖的地表水。洛杉磯水電局的Operation Next計畫，預期2035年之前可以達成Hyperion Water Reclamation Plant的汙水百分之百回收再用；Donald C. Tillman Water Reclamation Plant的回收設施工後，也可供20萬市民使用 。不過，正如Los Angeles Waterkeeper的Bruce Reznik指出，比起響噹噹的大手筆，每家每戶的截流與回收可能更為關鍵。

環境管理：缺水、高溫最直接的衝擊就是加州的魚類，特別是鮭魚，因為缺水讓牠們春季無法游回海中，溫度過高又讓牠們秋季難以產卵，長此以往加州鮭魚的滅絕只是或早或晚。另外遭乾旱威脅的還有加州的森林，單是2018年就有1億200萬棵樹木死亡，而乾枯的樹木又成為野火最好的燃料。