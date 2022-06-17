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父親節禮物 顧品質添巧思

記者張宏／洛杉磯報導
和父親一起玩遊戲，索尼的PlayStation 5 Gaming Console。（品牌提供）
和父親一起玩遊戲，索尼的PlayStation 5 Gaming Console。（品牌提供）

相比於熱鬧溫馨的母親節，父親節總感覺低調很多。今年6月19日的父親節，不少華人也在為父親選購各種適合的禮物，送給老爸的禮物不僅要注重品質，還要有一些巧思才能展示誠意。

送給男性香水一般是比較流行的概念，華人Clara日前在位於紐約麥迪遜道948號的畫廊裡，聞到一款混合著古巴雪松和菸草的香水。一搜索才發現是來自阿根廷香水世家Fueguia 1833，為今年父親節打造的Puro香水，他家的香水每年只推出全球限量400瓶。她說，這款香水聞起來像爸爸的味道，很溫潤 。

旅途中溫暖的擁抱，Puffer Hug的攜帶式禦寒圍巾（Packable Coz...
旅途中溫暖的擁抱，Puffer Hug的攜帶式禦寒圍巾（Packable Cozy Wrap For Chilly Situations）。（品牌提供）

Fueguia 1833的香水全是在義大利生產，另外一款The Spirit香水她也很喜歡，是Fueguia 1833與勞斯萊斯合作製造，曾作為他們新車內部的訂製氣味。香水的主調是皮革，又混合著菸草味，餘味又帶著烏木的味道。她打算買一瓶Puro送給爸爸，另外一瓶 The Spirit香水送給自己。

旅途中溫暖的擁抱，Puffer Hug的攜帶式禦寒圍巾（Packable Coz...
旅途中溫暖的擁抱，Puffer Hug的攜帶式禦寒圍巾（Packable Cozy Wrap For Chilly Situations）。（品牌提供）

Puffer Hug的攜帶式禦寒圍巾（Packable Cozy Wrap For Chilly Situations）適合作為父親節禮物。這個圍巾很寬大，能做圍巾或做背心，最巧妙的是圍巾下擺有兩個超大口袋，可把手插進去，或放手機和鑰匙，對於不喜歡帶包的爸爸最合適不過了。

老來樂抓癢也能很時尚，華人Tim父親節選購了bearback 的創意後背抓癢器（Innovative Back Scratcher）。他說，這個抓癢器很時尚，有防滑的手柄，讓腿部、背部等部位的癢都能解決，最重要是有數十根柔韌的刷毛，對皮膚很溫和。

Fueguia 1833與勞斯萊斯合作製造的The Spirit香水將皮革和煙草...
Fueguia 1833與勞斯萊斯合作製造的The Spirit香水將皮革和煙草完美融合在一起。（品牌提供）

父親節和爸爸一起玩遊戲也不錯。喜歡玩遊戲的John買了索尼的PlayStation 5 Gaming Console。他說，和爸爸一起玩遊戲一直都是他們父子的快樂時光，這款遊戲採用客製化的AMD圖形處理器，具有光線追蹤、4K解析度、每秒顯示幀數達120、3D音效，還能兼容PS4和PlayStation VR的遊戲。

bearback 的創意後背抓癢器（Innovative Back Scratc...
bearback 的創意後背抓癢器（Innovative Back Scratcher）。（品牌網站）
Fueguia 1833今年父親節推出的Puro限量香水。（品牌網站）
Fueguia 1833今年父親節推出的Puro限量香水。（品牌網站）

華人 時尚 義大利

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