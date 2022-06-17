聖妞現象 恐將連3年影響加州

聖妞現象的說明。（國家海洋暨大氣管理署）

太平洋特有的聖妞現象（La Niña）可能罕見地進入連續第三年。聯合國世界氣象組織（WMO）與美國國家海洋暨大氣管理署（NOAA）的預測都認為，2022年的聖妞效應將延續到9月，之後雖會稍緩，但是初冬很可能又會增強，接著延續到2023年。

聖妞效應的影響是美國西南部將會持續極度乾旱，但西北部卻可能豪雨成災，黃石國家公園最近的大雨就是其中顯例。北加的舊金山灣區也可能面臨大雨，西雅圖等地的雨勢就是前車之鑑。但是包括南加 在內的西南地卻可能乾旱少噢，這對已經缺水的南加來說肯定是個壞上加壞的消息。

聖妞現象過去兩年已經使南加乾旱少雨，國家海洋暨大氣管理署近日又宣布，59%的高機率聖妞都會在初冬提前報到。6月下半月，美國西南的乾旱高溫仍將繼續，西北沿岸地區的濕冷氣候還將持續，機率達60%。

另外，目前的氣候災損分析只看重颶風 對美東、美南的影響，包括6000萬人居住在易受颶風侵襲的地區，但卻忽略了長期氣候變遷 對美中內陸的影響，包括聖妞現象可能引發的豪大雨，黃石公園就是顯例。氣象專家強調，隨著氣候變遷，聖妞效應的作用力只會越來越強，乾旱、淹水、颶風只會越來越頻繁。