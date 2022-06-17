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罷免賈斯康 56.7萬連署達標 確保足夠有效簽名 往70萬邁進

記者丁曙╱洛杉磯報導
賈斯康罷免運動已收集到57萬個簽名，為留有餘地爭取拿到70萬個簽名。（Recall George Gascón campaign）
賈斯康罷免運動已收集到57萬個簽名，為留有餘地爭取拿到70萬個簽名。（Recall George Gascón campaign）

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康運動（Recall DA George Gascón campaign）6月15日宣布，截至14日已經收集到選舉罷免法要求的56萬7000個簽名，可在今年11月舉辦罷免選舉。但為留有餘地扣除無效簽名，呼籲選民繼續努力，爭取在7月6日截止期前拿到70萬個簽名，確保其中至少有56萬6857個有效簽名。

本月7日加州初選，舊金山選民以壓倒性多數投票罷免了舊金山進步派檢察長博徹思（Chesa Boudin），洛杉磯選民大受鼓舞。罷免運動指出，過去幾天的簽名勢頭難以置信，洛杉磯地區在短短幾天內就徵集到超過3萬個簽名。加上之前收集的50多萬個簽名，目前請願人數已經跨越了56萬6857個簽名門檻，相當於洛杉磯縣10%的登記選民，依法可在今年11月舉辦罷免選舉。這是洛杉磯縣迄今收集到最多的簽名。

但是，為了確保足夠的有效簽名，罷免運動組織者表示，目前仍然要收集盡可能多的額外簽名，用來抵消那些被洛縣選務局認為無效的簽名。因此，未來三周的既定目標是再收集6.5萬至7萬個簽名。該組織在聲明中表示：「我們發起的罷免賈斯康選舉的目標已經勝利在望，但是，最後幾周收集簽名仍然不可鬆懈。」

罷免運動還在文宣中播放了犯罪受害婦女瑞秋（Rachel）的一則視頻，瑞秋推著一輛嬰兒車，和她八個月大的兒子在威尼斯（Venice）街頭享受早晨散步時，一名少年緩刑犯故意駕車撞飛他們。在賈斯康的刑事改革法庇護下，該罪犯僅在少年緩刑營中改造五個月就獲得釋放。重罪輕判，貽害社區。

罷免 洛杉磯 舊金山

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